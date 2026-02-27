Νικολακόπουλος: Νέα ενίσχυση της ΕΛ.ΑΣ. στην Ηλεία, 28 δόκιμοι αστυνομικοί

Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, ευχαρίστησε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Δημήτριο Μάλλιο, για την ανταπόκρισή τους

27 Φεβ. 2026 17:07
Pelop News

Επιπλέον ενίσχυση των Αστυνομικών Υπηρεσιών στην Ηλεία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και σε επίπεδο δόκιμων αστυνομικών, που θα συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία των τμημάτων και υπηρεσιών της ΕΛΑΣ.

Όπως δήλωσε ο τ. Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και Βουλευτής του Νομού μας, Ανδρέας Νικολακόπουλος, θα υπάρξει ειδικότερα ενίσχυση με 18 άτομα στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας και άλλα 10 άτομα που θα παρέχουν σημαντικό έργο στο Αστυνομικό Τμήμα της Αρχ. Ολυμπίας.

Οι δόκιμοι αστυνομικοί στο διάστημα της εδώ εργασίας τους, θα προσφέρουν ουσιαστικές υπηρεσίες και θα βοηθήσουν στο έργο της Αστυνομίας καλύπτοντας ανάγκες επαυξημένες, πολύ περισσότερο σε μια περίοδο που ο τόπος μας εμφανίζει πολλαπλασιαστική κίνηση και μεγάλη επισκεψιμότητα.

Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, ευχαρίστησε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Δημήτριο Μάλλιο, για την ανταπόκρισή τους και σε αυτό το αίτημα επιπλέον επάνδρωσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας και επεσήμανε ότι πάντα οι προσπάθειες όλων, θα στρέφονται στην εξυπηρέτηση των αναγκών αυτών, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, τόσο των πολιτών της Ηλείας, όσο και των επισκεπτών.

