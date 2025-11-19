Νίκος Χριστοδουλίδης: Η Ευρώπη θα μπορούσε να λάβει κυπριακό φυσικό αέριο έως το 2027

Μέρος από τα εκτιμώμενα 20 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου που έχουν ανακαλυφθεί σε θαλάσσιες περιοχές ανοιχτά της Κύπρου θα μπορούσε να φτάσει στις ευρωπαϊκές αγορές ήδη από το 2027, δήλωσε την Τετάρτη ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, καθώς η Ευρώπη αναζητά περισσότερους τρόπους για να απεξαρτηθεί από τη ρωσική ενέργεια.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι οι πρώτες ποσότητες φυσικού αερίου που θα εξαχθούν στο εξωτερικό θα προέλθουν από το λεγόμενο κοίτασμα Cronos, το οποίο διαχειρίζεται κοινοπραξία αποτελούμενη από την ιταλική Eni και τη γαλλική TotalEnergies.

Όπως τόνισε σε ενεργειακό συνέδριο ο Πρόεδρος της Κύπρου, η κοινοπραξία θα λάβει την τελική απόφασή της να προχωρήσει με το έργο το επόμενο έτος, με το φυσικό αέριο του Cronos να μπορεί ενδεχομένως να φτάσει σε μονάδα επεξεργασίας στο αιγυπτιακό λιμάνι της Δαμιέττας για υγροποίηση και μεταφορά στις ευρωπαϊκές αγορές δια θαλάσσης έως το 2027.

«Η Κύπρος αποτελεί μέρος των ενεργειακών λύσεων για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και, όπως έχω πει, είναι σημαντικός στόχος να ευθυγραμμίζεις τα συμφέροντά σου με εκείνα ισχυρών κρατών και να λειτουργείς ως εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη», δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Παπαναστασίου: Απευθείας σε καταναλωτές στην Αίγυπτο το φυσικό άεριο

Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, ο Κύπριος υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου, είπε ότι το φυσικό αέριο από το κοίτασμα Cronos θα μπορούσε να φτάσει πιο γρήγορα στις αγορές, επειδή μπορεί να συνδεθεί με υπάρχουσα υποδομή που μεταφέρει φυσικό αέριο από το τεράστιο αιγυπτιακό κοίτασμα Zohr, περίπου 80 χιλιόμετρα μακριά.

Ο Παπαναστασίου είπε ότι ο στόχος για διάθεση του φυσικού αερίου του Cronos στην αγορά στα τέλη του 2027 είναι «αισιόδοξος αλλά εφικτός».

Σύμφωνα με τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας, τα σχέδια για εξαγωγή φυσικού αερίου από άλλο κυπριακό κοίτασμα, γνωστό ως Αφροδίτη, προβλέπουν την εγκατάσταση πλωτής μονάδας επεξεργασίας πάνω από το ίδιο το κοίτασμα, η οποία θα μετατρέπει τον υδρογονάνθρακα σε αυτό που αποκάλεσε «ξηρό αέριο», ώστε να διοχετεύεται απευθείας σε καταναλωτές στην Αίγυπτο.

Το επεξεργασμένο αέριο θα μεταφέρεται σε εγκατάσταση κοντά στο Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου και είτε θα χρησιμοποιείται για εσωτερική κατανάλωση στην Αίγυπτο είτε θα υγροποιείται για εξαγωγή στην Ευρώπη — ανάλογα με όσα θα αποφασιστούν σε περαιτέρω διαβουλεύσεις μεταξύ Κύπρου και του διαχειριστή του κοιτάσματος, που είναι σύμπραξη των Chevron, Shell και της ισραηλινής NewMed Energy.

Στον Λίβανο ο Χριστοδουλίδης

Παράλληλα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι θα ταξιδέψει στον Λίβανο την επόμενη εβδομάδα για αποκλειστικές συνομιλίες σχετικά με τα ενεργειακά σχέδια της Κύπρου. Η Κύπρος μοιράζεται θαλάσσια σύνορα με τον Λίβανο, ωστόσο η λιβανική κυβέρνηση δεν έχει επικυρώσει πλήρως τη συμφωνία οριοθέτησης των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών των δύο χωρών. Αυτό έχει εμποδίσει την Κύπρο να ανοίξει περιοχές που γειτνιάζουν με τα λιβανικά ύδατα για έρευνες υδρογονανθράκων.

Ο Κύπριος πρόεδρος είπε ότι «υπάρχει ενδιαφέρον από ενεργειακούς κολοσσούς» για την αδειοδότηση περισσότερων περιοχών — ή «τεμαχίων» — εντός των κυπριακών υδάτων. Η ExxonMobil και η QatarEnergy διαθέτουν επίσης άδειες ερευνητικών δραστηριοτήτων για δύο θαλάσσια τεμάχια νότια της Κύπρου.

Σε ένα από αυτά τα τεμάχια, η σύμπραξη έχει πραγματοποιήσει δύο σημαντικές ανακαλύψεις φυσικού αερίου, γνωστές ως «Glaucus» και «Pegasus». Το κοίτασμα Glaucus εκτιμάται ότι περιέχει περίπου 4,5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια αερίου, ενώ το μέγεθος του Pegasus εξακολουθεί να προσδιορίζεται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



