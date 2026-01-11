Νίκος Δένδιας στην πίτα του Επιμελητηρίου Αχαΐας: «Η Αχαΐα έχει όλα τα στοιχεία για ταχεία ανάπτυξη»

Σε κλίμα ενότητας, θεσμικής αυτοπεποίθησης και έντονου αναπτυξιακού συμβολισμού πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο My Way η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με τιμώμενο προσκεκλημένο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Η παρουσία του υπουργού και πολιτικά ουσιαστική ομιλία του, αλλά και οι παρεμβάσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Θεόδωρου Λουλούδη και του Α’ Αντιπροέδρου Αντώνη Κουνάβη, ανέδειξαν με σαφήνεια ότι το 2026 τίθεται ως έτος καμπής για την Αχαΐα, με το Επιμελητήριο να διεκδικεί κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής της περιοχής.

Νίκος Δένδιας: «Η Αχαΐα έχει όλα τα στοιχεία για ταχεία ανάπτυξη – Είμαι στη διάθεσή σας να φανούμε χρήσιμοι»

Στην ομιλία του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ξεκίνησε με ιδιαίτερα θερμές αναφορές τόσο στην Πάτρα όσο και στον θεσμό των Επιμελητηρίων, τον οποίο –όπως είπε– αγαπά ως “βιωμένη σχέση”, υπενθυμίζοντας ότι ο πατέρας του διετέλεσε επί 20 χρόνια Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.

«Νιώθω στο σπίτι μου στο Επιμελητήριο. Πιστεύω βαθιά στον ρόλο των Επιμελητηρίων ως θεσμικών συμβούλων της Πολιτείας σε θέματα οικονομίας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι χάρηκε ιδιαίτερα από τις τοποθετήσεις του Θεόδωρου Λουλούδη και του Αντώνη Κουνάβη, γιατί –όπως είπε– «αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους και θέλουν να πιέσουν το κράτος δημιουργικά».

Ο κ. Δένδιας έκανε εκτενή αναφορά στο αναπτυξιακό παράδοξο της Αχαΐας, σημειώνοντας:

«Η Αχαΐα έχει τα πάντα: οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες, λιμάνι, αεροδρόμιο, πανεπιστήμιο, βιομηχανική παράδοση, αρχαιολογικούς και θρησκευτικούς χώρους, χειμερινό τουρισμό. Και όμως, όλα αυτά δεν έχουν οδηγήσει το ΑΕΠ εκεί που πρέπει».

Τόνισε πως απαιτούνται συγκεκριμένες πολιτικές που θα μετατρέψουν τις δυνατότητες σε πραγματικότητα, δηλώνοντας ξεκάθαρα:

«Είμαι στην απόλυτη διάθεσή σας να φανώ χρήσιμος στην προσπάθεια που περιγράψατε».

Άμυνα, καινοτομία και οικονομία – «Μπορούμε να βοηθήσουμε την Πάτρα»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η σύνδεση που έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μεταξύ άμυνας, καινοτομίας και τοπικής ανάπτυξης. Αναφέρθηκε στη δημιουργία Διεύθυνσης Καινοτομίας και Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, τονίζοντας ότι πλέον το Υπουργείο δεν λειτουργεί μόνο ως αγοραστής οπλικών συστημάτων, αλλά ως κόμβος ερωτημάτων προς το οικοσύστημα καινοτομίας.

«Αντί να αγοράζουμε έτοιμες λύσεις, θέτουμε ερωτήματα – π.χ. πώς αντιμετωπίζουμε τα drones – και λαμβάνουμε απαντήσεις από την έρευνα και τις νεοφυείς επιχειρήσεις», είπε, αποκαλύπτοντας ότι έχει δεσμευτεί ποσοστό 1,5% για έρευνα στο σύστημα καινοτομίας.

Κάλεσε μάλιστα τις νεοφυείς επιχειρήσεις της Πάτρας να συνεργαστούν με το Υπουργείο Άμυνας:

«Μπορούν να βοηθήσουν την άμυνα της χώρας, τον εαυτό τους και την οικονομία της Αχαΐας. Μπορούν να έρθουν σε εμάς».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο αεροδρόμιο του Αράξου, σημειώνοντας ότι μπορεί να προσφέρει επικοινωνία με την Ευρώπη και τακτικές πτήσεις, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα της περιοχής.

Κοινωνική συνοχή και πληθυσμιακή πρόκληση

Ο Νίκος Δένδιας έθεσε με έμφαση το ζήτημα της κοινωνίας πολλαπλών ταχυτήτων, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη όταν «κάποιοι είναι σε ευμάρεια και οι υπόλοιποι στο περιθώριο».

Αναφέρθηκε στο μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα στήριξης της στρατιωτικής οικογένειας, με στόχο τις 10.500 κατοικίες, στη δημιουργία κλινικών, παιδικών σταθμών, στη στήριξη της μητρότητας, της τρίτης ηλικίας και των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο δημογραφικό πρόβλημα, προειδοποιώντας:

«Σε λίγα χρόνια θα είμαστε λιγότεροι από 8 εκατομμύρια. Δεν αρκούν τα ευχολόγια».

Θεόδωρος Λουλούδης: «Το 2026 πρέπει να είναι η χρονιά των έργων – Η Αχαΐα δεν αντέχει άλλη αναμονή»

Στην κεντρική του ομιλία, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, παρουσίασε έναν αναλυτικό απολογισμό του 2025 και έθεσε με σαφήνεια τον στόχο:

«Το 2026 πρέπει να είναι η χρονιά που η Αχαΐα θα περάσει από τα λόγια στα έργα».

Αναφέρθηκε στις πολλές και ουσιαστικές δράσεις του Επιμελητηρίου: ενεργοποίηση των τμημάτων, στήριξη επιχειρήσεων, ημερίδες, παρεμβάσεις για σταφίδα, υποδομές, τελωνεία, φυσικές καταστροφές, διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αναβάθμιση ρόλου στην ΚΕΕΕ και θεσμική επανατοποθέτηση του Επιμελητηρίου ως συνομιλητή της Πολιτείας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο αναπτυξιακό παράδοξο της Αχαΐας, μιλώντας για παγίδα μέτριας ανάπτυξης, διαρθρωτικές αδυναμίες και αθροιστικές κρίσεις.

Παρουσίασε το Τοπικό Σύμφωνο Ανάπτυξης (ΤΣΑ), με 6 πυλώνες και 85 δράσεις έως το 2031, που αφορούν:

Υποδομές μεταφορών

Παραγωγική ανασυγκρότηση

Ενεργειακή μετάβαση

Αναζωογόνηση ορεινής και αγροτικής Αχαΐας

Βιωσιμότητα Πάτρας – Αιγίου

Κοινωνική συνοχή και δημογραφική ανθεκτικότητα

«Η Αχαΐα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τον τρίτο αναπτυξιακό πόλο της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αντώνης Κουνάβης: Κρουαζιέρα και Πανελλαδική Έκθεση Προϊόντων – Οι δύο μεγάλοι στόχοι του 2026

Ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, Αντώνης Κουνάβης, εξήρε το πολιτικό έργο του Νίκου Δένδια, σημειώνοντας ότι «υπηρετεί την ενότητα με σοβαρότητα και όραμα».

Ανακοίνωσε δύο στρατηγικούς στόχους για το 2026:

Σύμφωνο συνεργασίας για την ένταξη της Πάτρας στον χάρτη της κρουαζιέρας – ένα στοίχημα με μεγάλο οικονομικό αποτύπωμα. Πανελλαδική Έκθεση Προϊόντων το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, με στόχο την ανάδειξη του τοπικού πλούτου και τη στήριξη αγροτών και παραγωγών.

Βραβεύσεις επιχειρήσεων – Τιμή στην επιχειρηματική συνέχεια

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν και βραβεύσεις πέντε επιχειρήσεων, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι τρίτης γενιάς, αναδεικνύοντας τη διαχρονική επιχειρηματική κουλτούρα της Αχαΐας και τη συμβολή των οικογενειακών επιχειρήσεων στην τοπική οικονομία.

Ένα ισχυρό πολιτικό και αναπτυξιακό μήνυμα από την Πάτρα

Η εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας δεν είχε χαρακτήρα τυπικής εθιμοτυπίας. Αντιθέτως, ανέδειξε έναν θεσμό ενεργό, διεκδικητικό και στρατηγικά προσανατολισμένο, με ξεκάθαρη στόχευση στην ανάπτυξη, τη σύγκλιση και την κοινωνική συνοχή.

Το μήνυμα ήταν σαφές:

Η Αχαΐα δεν ζητάει άλλα λόγια – ζητάει έργα. Και το 2026 καλείται να γίνει η χρονιά που οι δυνατότητες θα αρχίσουν να γίνονται πραγματικότητα.

