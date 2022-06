Νίκος Δένδιας: Ταξίδεψε μαζί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σούκρι στο Λουξεμβούργο

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συνταξίδεψε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι προς Λουξεμβούργο, όπου θα συμμετάσχουν στο σημερινό 9ο Συμβούλιο Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αιγύπτου.

«Με τον ΥΠΕΞ της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι στην πτήση προς το Λουξεμβούργο, όπου θα συμμετάσχουμε στην 9η Συνάντηση του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου», επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ν.Δένδιας, παραθέτοντας σχετική φωτογραφία των δύο υπουργών μέσα από το αεροπλάνο.

Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας παρέθεσε στον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, σε παραλιακό εστιατόριο της ελληνικής πρωτεύουσας, γεύμα εργασίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης των δύο υπουργών Εξωτερικών βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο κα τη Βόρεια Αφρική.

Όσον αφορά το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Λουξεμβούργο, στην ατζέντα της Ολομέλειας του περιλαμβάνεται ανταλλαγή απόψεων για την υλοποίηση και τις προοπτικές ενισχυμένου διαλόγου και συνεργασίας στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της ΕΕ στην Αίγυπτο, ενώ προγραμματίζεται η υιοθέτηση των νέων προτεραιοτήτων της ΕΕ στην Αίγυπτο για το διάστημα 2021-2027.

Η Ελλάδα αποδίδει μεγάλη σημασία στις συνεχώς αναπτυσσόμενες σχέσεις ΕΕ-Αιγύπτου, ενός στρατηγικού εταίρου της χώρας μας με κομβικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Τη Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της ΕΕ που θα λάβει χώρα επίσης στο Λουξεμβούργο. Πριν από την έναρξη των εργασιών του Συμβουλίου, ο Νίκος Δένδιας θα παραστεί σε άτυπο πρόγευμα εργασίας των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ με τον πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού Πίτερ Μάουρερ (Peter Maurer), με τον οποίο αναμένεται να συζητηθεί η δράση του Ερυθρού Σταυρού στην Ουκρανία.

Στη συνέχεια, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στο Κέρας της Αφρικής και στην Αίγυπτο και θα ανταλλάξουν απόψεις με τον Αιγύπτιο ομόλογό τους Σάμεχ Σούκρι, στο πλαίσιο άτυπου γεύματος εργασίας.

Υπό το λήμμα «Τρέχουσες Υποθέσεις» αναμένεται να εξετασθούν πρόσφατες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων της ΕΕ με χώρες του Κόλπου και με την Ιορδανία.

Ο Νίκος Δένδιας αναμένεται να ενημερώσει, υπό αυτό το λήμμα, για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικότητας και προκλητικότητας.

Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών θα ενημερώσει τους ομολόγους του σχετικά με την πρόσφατη περιοδεία του στα Δυτικά Βαλκάνια και τα αποτελέσματα της πρόσαφατης Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), η οποία έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη.

