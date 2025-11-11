Νίκος Καραχάλιος: «Το “κύμα” ήταν έτοιμο – Υπήρχε σχέδιο για ανακοίνωση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στα Χανιά στις 24 Ιουλίου»

Σε συνέντευξή του στον Alpha 989, ο Νίκος Καραχάλιος αποκάλυψε πως υπήρχε ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη δημόσια ανακοίνωση της πολιτικής κίνησης της Μαρίας Καρυστιανού στις 24 Ιουλίου, ημερομηνία που συνέπιπτε με τον εορτασμό της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

«Εμφανιζόμαστε στα Χανιά, την πατρίδα του πρωθυπουργού, με την κυρία Καρυστιανού. Είχαμε 4.000 καθήμενους – άρα υπάρχει σχεδιασμός και συμβολισμοί», είπε ο πρώην σύμβουλος πρωθυπουργών, προσθέτοντας ότι «το πολιτικό σκέλος οργανώθηκε τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την εκδήλωση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εκδήλωση θα είχε ισχυρό συμβολικό φορτίο, καθώς θα γινόταν στα Χανιά, «στην πατρίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη», και στο λιμάνι, «όπου ο πρωθυπουργός δεν είχε ποτέ συγκεντρώσει τόσο κόσμο».

Ο κ. Καραχάλιος εξήγησε ότι η ακύρωση της ανακοίνωσης τον αιφνιδίασε, καθώς «τη διάψευση την έμαθα από δημοσιογράφο του Star» και πως στη συνέχεια ακολούθησαν «τέσσερις διαδικτυακές συναντήσεις» με την κ. Καρυστιανού.

Αναφερόμενος στο κίνημα “ΚΥΜΑ”, υποστήριξε πως το είχε ήδη προαναγγείλει σε «τρεις συνεντεύξεις» και ότι η ονομασία και η φιλοσοφία του είχαν προκύψει από έρευνες κοινής γνώμης που διεξήγαγε, μάλιστα, μέσω εταιρείας του εξωτερικού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού, κατονομάζοντας τον καθηγητή Φαρμακευτικής Δημήτρη Κούβελα, την δικηγόρο Μαρία Γρατσία, και τον Μιχάλη Πατσίκα, γνωστό από τη συμμετοχή του στα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό και τη συνεργασία του με τον Μίκη Θεοδωράκη στο κίνημα «Σπίθα».

«Σήμερα έχουμε παρουσία σε 50 νομούς, με έτοιμες ομάδες. Το κύμα ήταν έτοιμο και η Μαρία Καρυστιανού είχε βοηθήσει. Το κίνημα θα είναι πάντα εκεί για εκείνη, αλλά έξω από το κύμα ο χώρος μπορεί να σε πνίξει», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Καραχάλιος, κλείνοντας με μια πιο προσωπική, συμβολική αναφορά στη «μαμά Μέλισσα, τη Μαρία των Τεμπών», όπως τη χαρακτήρισε.

