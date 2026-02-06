Νόμος Κατσέλη: Τι σημαίνει πρακτικά για τους δανειολήπτες η απόφαση του Αρείου Πάγου

Για μείωση των μηνιαίων δόσεων ανοίγει ο δρόμος για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου.

Επιπλέον αναμένεται να φανεί τις επόμενες εβδομάδες εάν και με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να επιστραφούν χρήματα στους δανειολήπτες.

Σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Αναμένεται πλέον η καθαρογραφή της απόφασης προκειμένου να γίνει γνωστό το σκεπτικό των δικαστών. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση πάρθηκε με ευρεία πλειοψηφία 35-12 από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της η Λούκα Κατσέλη τονίζει, μεταξύ άλλων «Η σημερινή απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την οποία ο τόκος των δανείων που υπάγονται στον Νόμο 3869/2010, (Νόμος Κατσέλη) πρέπει εφεξής να υπολογίζεται επι της μηνιαίας δόσης και όχι επι του συνολικού άληκτου κεφαλαίου του δανείου, είναι μια σημαντική και δίκαιη απόφαση. Σε μια περίοδο έντονης οικονομικής αβεβαιότητας και αυξήσεων του κόστους διαβίωσης, μια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση οφειλετών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που, με δικαστική απόφαση, βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής οφειλών, θα οδηγούσε σε νέο κύμα πλειστηριασμών, σε αύξηση των ανισοτήτων και σε απόγνωση χιλιάδες συμπολίτες μας.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου εναρμονίζεται πλήρως με την πρόθεση του νομοθέτη: να δοθεί, μετά απο δικαστική απόφαση, στα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής μια δεύτερη ευκαιρία να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με βάση τις δυνατότητές τους και να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία. Οι βασικές αρχές του Νόμου Κατσέλη πρέπει να επανέλθουν με πρωτοβουλία της νομοθετικής εξουσίας: η προστασία του δικαιώματος στη στέγαση, στην κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη και στην εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης αποτελεί προϋπόθεση για μια εύρωστη δημοκρατία”.

Ρεκόρ ρυθμίσεων

Την ίδια στιγμή νέο ρεκόρ καταγράφθηκε στις ρυθμισμένες οφειλές μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο πρώτος μήνας του 2026 ξεκίνησε με νέο ιστορικό υψηλό οφειλών μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού καθώς ρυθμίστηκαν 773 εκατ. ευρώ.

Δείκτης ενδεικτικός της αποτελεσματικότητας του εργαλείου και της συμμετοχής των οφειλετών σε αυτό. Συγκρίνοντας δε τα στοιχεία με το προηγούμενο αντίστοιχο ρεκόρ του Ιουνίου 2025, ο μήνας Ιανουάριος 2026 το ξεπέρασε κατά 113 εκατ. ευρώ.

Τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκαν 2.554 ρυθμίσεις. Από την έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού έχουν έως σήμερα ολοκληρωθεί 53.307 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 16,53 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη διαρκή εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία. To μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών και συγκεκριμένα το 68,6% να αφορούν Φυσικά πρόσωπα – Επιτηδευματίες

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Μόνο μέσα στον Ιανουάριο ολοκληρώθηκαν 274 ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 37 αφορούν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, από την αρχή εφαρμογής του μηχανισμού, 440 οφειλέτες έχουν επιτύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας και της κύριας κατοικίας τους.

Ενισχυμένη δυναμική συνεχίζουν να εμφανίζουν και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους Servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Τον μήνα Δεκέμβριο 2025 καταγράφηκαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους 442 εκ. ευρώ, οι οποίες αναλογούν σε 5.522 οφειλέτες, έναντι 412 εκ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

