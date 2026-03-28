ΝΟΠ : Αύριο με Λάρισα, θέλει νίκη των Χανίων

ΝΟΠ : Αύριο με Λάρισα, θέλει νίκη των Χανίων
28 Μαρ. 2026 10:26
Pelop News

Κρίσιμο σαββατοκύριακο για την ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ  για την οποία θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό αν θα έχει το πλεονέκτημα έδρας ή όχι στην μάχη της παραμονής.

Πρώτα από όλα η πατρινή ομάδα αντιμετωπίζει αύριο το μεσημέρι (15.00) εκτός έδρας, τον ουραγό ΝΟ Λάρισας και δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη.

Το πιο σημαντικό όμως για τους «δαίμονες» θα έρθει σήμερα με το αποτέλεσμα του αγώνα Χανιά-ΟΦΘ, όπου ο ΝΟΠ θέλει νίκη της ομάδας της Κρήτης.

Αν τα Χανιά νικήσουν και με τη λογική ότι ο ΝΟΠ θα περάσει νικηφόρα από τη Λάρισα, τότε η διάφορα με τον ΟΦΘ θα μειώσει στους 2.

Αυτό σημαίνει ότι ο ΝΟΠ έχει την ευκαιρία την τελευταία αγωνιστική-θα γίνει μετά το Πάσχα- να νικήσει τον ΟΦΘ  κα να τερματίσει στην 6η θέση της βαθμολογίας που δίνει πλεονέκτημα έδρας.

Στο αγωνιστικό μέρος, η πατρινή ομάδα θα ολοκληρώσει σήμερα την προετοιμασία με της με τον Κουνδουράκη να «πονοκεφαλιάζει» για τον Σέρβο Μπιοκάνιν ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση και η συμμετοχή του θα κριθεί σήμερα, ενώ η αποστολή θα αναχωρήσει αύριο για τη Λάρισα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ