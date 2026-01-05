ΝΟΠ: Εφυγε το βαρίδι, υπογράφτηκε συμφωνία με την πρώην υπάλληλο

Πρόθεση της διοίκησης είναι να αναφερθεί στη συγκεκριμένη εξέλιξη στο προσεχές διάστημα, ενδεχομένως και κατά την αυριανή εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΝΟΠ

05 Ιαν. 2026 10:35
Pelop News

Σε μια νέα εποχή, που δημιουργεί προοπτικές και καλλιεργεί αισιοδοξία, εισέρχεται η διοίκηση του ΝΟΠ η οποία πριν από την εκπνοή του 2025, υπέγραψε συμφωνία με πρώην υπάλληλο του Ομίλου, γεγονός που έθεσε τέλος σε μια πολυετή δικαστική διαμάχη, απαλλάσσοντας τη διοίκηση από ένα σημαντικό βάρος.
Η πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΝΟΠ άναψε το «πράσινο φως» στη νέα διοίκηση, η οποία, με τη συνδρομή των νομικών της συμβούλων, κατέληξε σε γραπτή συμφωνία με την πλευρά της πρώην υπαλλήλου και η συμφωνία υπεγράφη πριν από λίγες ημέρες.
Λεπτομέρειες για τα οικονομικά στοιχεία της συμφωνίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αναμένεται να γίνουν γνωστές. Ωστόσο, το ρεπορτάζ της «Π» αναφέρει ότι ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης της συμφωνίας θα έχει διάρκεια αρκετών περίπου 4 ετών.
Μάλιστα, πρόθεση της διοίκησης είναι να αναφερθεί στη συγκεκριμένη εξέλιξη στο προσεχές διάστημα, ενδεχομένως και κατά την αυριανή εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΝΟΠ, όπου θα γίνει ο αγιασμός των υδάτων και παράλληλα θα γίνουν και βραβεύσεις σε αθλητές-παράγοντες που ξεχώρισαν το 2025.
Χωρίς να έχουν γίνει γνωστοί οι όροι της συμφωνίας, η νυν διοίκηση του ΝΟΠ κατάφερε να επιλύσει ένα χρόνιο ζήτημα, το οποίο αποτελούσε τροχοπέδη στην αναπτυξιακή προοπτική του Ομίλου αλλά και αυτό δημιούργει ευθύνες στην διοίκηση για να τηρήσει την συμφωνία.
Ιδιαίτερα σημαντική για την εύρυθμη οικονομική λειτουργία του ΝΟΠ θεωρείται, τέλος, η παραμονή τόσο της ανδρικής όσο και της γυναικείας ομάδας στην Α1 Εθνική Κατηγορία, καθώς έτσι ο Όμιλος μπορεί να υπολογίζει και στα έσοδα που λαμβάνουν οι ομάδες της κατηγορίας αυτής από το Στοίχημα.

