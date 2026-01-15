ΝΟΠ: Επιασε δουλειά ο Κουνδουράκης

Δουλειά έχει πιάσει εδώ και 2 μέρες ο νέος τεχνικός του ΝΟΠ Βασίλης Κουνδουράκης ο οποίος γνωρίζει τους παίκτες και μέσα από τις καθημερινές προπονήσεις προσπαθεί να περάσει την φιλοσοφία του.

Το θετικό είναι ότι από την Παρασκευή θα είναι στις προπονήσεις και οι αθλητές από την Αθήνα και έτσι δεν θα υπάρχουν απουσίες για το νέο τεχνικό ο οποίος ψάχνει και ομάδες για να δοθούν φιλικά παιχνίδια.

