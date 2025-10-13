ΝΟΠ: Επιστροφή δυο παικτών ενόψει της μάχης με τα Χανιά

ΝΟΠ: Επιστροφή δυο παικτών ενόψει της μάχης με τα Χανιά
13 Οκτ. 2025 11:37
Pelop News

Οι παίκτες του ΝΟΠ έχουν αφήσει πίσω τους τον αγώνα με τον ΠΑΟ και  πλέον κοιτάζουν τον Σαββατιάτικο  αγώνα με τα Χανιά που μπαίνει πλέον το πρέπει, καθώς είναι μια ομάδα με τους ίδιους στόχους με τους «δαίμονες» και δνε υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη.

Ακόμα είναι νωρίς να μιλήσουμε για απουσίες, όμως το σημαντικό είναι ότι επιστρέφουν δυο παίκτες που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής.

Ο Κανελλόπουλος που είχε υποχρεώσεις με τις γυναίκες και ο Παναγιώτης Σιαμάς που ήταν τιμωρημένος κόντρα στους «πράσινους».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:42 Κακοκαιρία προ των πυλών: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα
11:37 ΝΟΠ: Επιστροφή δυο παικτών ενόψει της μάχης με τα Χανιά
11:34 Τασούλας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: «Να αποστειρωθεί ο διάλογος από την πολιτική επικαιρότητα»
11:32 Σε θετικό πρόσημο «άνοιξε» η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου
11:30 Πάτρα: «Το έπος του ’40», επετειακή έκθεση στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ
11:30 Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα 13,2 μονάδων για τη ΝΔ – Αρνητικοί οι πολίτες σε ενδεχόμενα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά
11:25 Πάτρα: «Διάλογοι με την αρχαιότητα» την Τετάρτη στο «Πολύεδρο»
11:24 Απεργία στις 14 Οκτωβρίου: «Νεκρώνουν» οι μετακινήσεις σε όλη τη χώρα: Ποιοι συμμετέχουν και πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
11:21 Νέα 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου προκηρύσσει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Απάντηση στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης»
11:20 Επίσημη έναρξη του έργου MARKATO στην Πάτρα ΦΩΤΟ
11:17 Χανιά: 15χρονη σε κώμα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη η μητέρα της
11:16 Cine Cabaret: The Show στην Πάτρα
11:14 Γάζα: Απελευθερωθήκαν και οι υπόλοιποι 13 όμηροι ΒΙΝΤΕΟ
11:12 Πάτρα: Για 7 παραστάσεις η «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη
11:10 Μητσοτάκης: «Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος – να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του»
11:07 Ανάσα ρευστότητας για τη Θεσσαλία: Νέο Ταμείο Μικροδανείων έως 25.000 ευρώ για πληγείσες επιχειρήσεις
11:07 Πάτρα: Εργαστήρι Υποκριτικής στο «Μηχανουργείο» από τον Γεράσιμο Ντάβαρη
11:04 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος πήρε εξιτήριο: «Όλα καλά, νιώθω καλύτερα» ΒΙΝΤΕΟ
11:01 Πάτρα: 55χρονος κατηγορείται από κόρες και ανιψιές για ασέλγεια
10:56 «Ορφανή» χασισοφυτεία δίπλα στην Πατρών – Τριπόλεως
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ