ΝΟΠ: Επιστροφή δυο παικτών ενόψει της μάχης με τα Χανιά

Οι παίκτες του ΝΟΠ έχουν αφήσει πίσω τους τον αγώνα με τον ΠΑΟ και πλέον κοιτάζουν τον Σαββατιάτικο αγώνα με τα Χανιά που μπαίνει πλέον το πρέπει, καθώς είναι μια ομάδα με τους ίδιους στόχους με τους «δαίμονες» και δνε υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη.

Ακόμα είναι νωρίς να μιλήσουμε για απουσίες, όμως το σημαντικό είναι ότι επιστρέφουν δυο παίκτες που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής.

Ο Κανελλόπουλος που είχε υποχρεώσεις με τις γυναίκες και ο Παναγιώτης Σιαμάς που ήταν τιμωρημένος κόντρα στους «πράσινους».

