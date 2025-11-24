ΝΟΠ: Η Κατερίνα Ζαφειράκη ξεκίνησε προπονήσεις

Σε ρυθμούς προπόνησης έχει μπει δω και λίγες μέρες η τερματοφύλακας του ΝΟΠ, Κατερίνα Ζαφειράκη η οποία γέννησε προ ημερών και για αυτό απείχε από τις υποχρεώσεις της ομάδας.

Όποτε είναι θέμα χρόνου να βρεθεί και πάλι σε καλή φυσική κατάσταση και να ενσωματωθεί στην αποστολή για τα επόμενα παιχνίδια του ΝΟΠ τον οποίο αναμένεται να βοηθήσει με την εμπειρία της για τον στόχο της παραμονής.

