ΝΟΠ :Με πυρετό έπαιξε ο Σέρβος

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, να σημειωθεί ότι ο Σέρβος παίκτης του ΝΟΠ, Μιχαίλο Μπιόκανιν έπαιξε με 39 πυρετό κόντρα στη Χίο, για να βοηθήσει την ομάδα του.

Ο Σέρβος που είχε ταλαιπωρηθεί όλη την εβδομάδα με ίωση, «ανέβασε» πυρετό την Παρασκευή, ωστόσο δεν σκέφτηκε στιγμή να μην αγωνιστεί και μάλιστα ήταν από τους καλύτερους του ΝΟΠ σημειώνοντας τρία γκολ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



