ΝΟΠ-ΝΕΠ: Ντέρμπι βαθμών και γοήτρου

17 Οκτ. 2025 13:45
Η ώρα του πρώτου μεγάλου  τοπικού ντέρμπι στην Α1 Εθνική πόλο Γυναικών έφτασε, καθώς σήμερα το απόγευμα (18.15) θα διεξαχθεί ο αγώνας ανάμεσα στη ΝΕΠ και τον ΝΟΠ, για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι δυο ομάδες θέλουν φυσικά τη νίκη, όχι μόνο για βαθμολογικούς λόγους, αλλά και για το γόητρο.

Θεωρητικά η ΝΕΠ είναι γηπεδούχους, αλλά η έδρα είναι κοινή, οπότε αυτό που θα παίξει ρόλο είναι ποια ομάδα θα βρεθεί σε καλύτερη μέρα, ενώ

Στις 3 πρώτες αγωνιστικές η ΝΕΠ μετρά τρεις σερί ήττες και ο ΝΟΠ 1 νίκη και δυο ήττες, ενώ να σημειωθεί ότι και οι δύο προπονητές δεν αντιμετωπίζουν αγωνιστικά προβλήματα.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Να σημειωθεί ότι ο αγώνας για πρώτη φορά φέτος θα μεταδοθεί από τν ΕΡΤ σε απευθείας μετάδοση και αυτό λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος.

Μάλιστα, η ΕΡΤ έχει κάνει γνωστό από τώρα ότι θα μεταδοθεί ζωντανά από το κρατικό κανάλι και το τοπικό ντέρμπι του β΄ γύρου.

Πάντως, ανεξάρτητα της τηλεοπτικής μετάδοσης, το σίγουρο είναι ότι θα έχει αρκετό κόσμο σήμερα στις εξέδρες του «Αντώνης Πεπανός» για να δει την πρώτη μονομαχία των δυο ομάδων της Πάτρας.

  • Το παιχνίδι ΝΕΠ-ΝOΠ ορίστηκαν να σφυρίξουν οι Κουρτίδης-Μαρκοπούλου.
