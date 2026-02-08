ΝΟΠ-ΝΕΠ στους Μίνι Παίδες σημειώσατε… «2» – Φωτογραφίες

Η ομάδα πόλο Μίνι Παίδων της ΝΕΠ αναδείχθηκε νικήτρια στο ντέρμπι με το αντίστοιχο συγκρότημα του ΝΟΠ, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

ΝΟΠ-ΝΕΠ στους Μίνι Παίδες σημειώσατε... «2» - Φωτογραφίες Η ΝΕΠ νίκησε τον ΝΟΠ σε παιχνίδι που κρίθηκε στο φινάλε
08 Φεβ. 2026 10:22
Pelop News

Με το δεξί μπήκαν οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ στο αντίστοιχο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πόλο, καθώς νίκησαν με 9-8 τον ΝΟΠ. Τα 8λεπτα: 2-2, 3-4, 1-1, 2-2. Τα γκολ του ΝΟΠ: Δημητρόπουλος 2, Μολώνης 1, Γεωργαράς 2, Καρτσάκλης 1, Χαρίτος 2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Μπαλτάς 2, Καλύβας 2, Παπαναγιώτου 2, Φουρκιώτης 1, Σταματακόπουλος 2.

ΝΟΠ-ΝΕΠ στους Μίνι Παίδες σημειώσατε... «2» - Φωτογραφίες ΝΟΠ-ΝΕΠ στους Μίνι Παίδες σημειώσατε... «2» - Φωτογραφίες ΝΟΠ-ΝΕΠ στους Μίνι Παίδες σημειώσατε... «2» - Φωτογραφίες ΝΟΠ-ΝΕΠ στους Μίνι Παίδες σημειώσατε... «2» - Φωτογραφίες ΝΟΠ-ΝΕΠ στους Μίνι Παίδες σημειώσατε... «2» - Φωτογραφίες ΝΟΠ-ΝΕΠ στους Μίνι Παίδες σημειώσατε... «2» - Φωτογραφίες ΝΟΠ-ΝΕΠ στους Μίνι Παίδες σημειώσατε... «2» - ΦωτογραφίεςΝΟΠ-ΝΕΠ στους Μίνι Παίδες σημειώσατε... «2» - Φωτογραφίες

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:43 Δυτική Ελλάδα: Λιγότερα τροχαία αλλά περισσότερα θανατηφόρα τον Ιανουάριο
11:35 Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ΑΑΔΕ: Διορθώσεις ενισχύσεων αγροτών, μέχρι πότε έχουν προθεσμία
11:26 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για υποθέσεις κλοπών σε οικία
11:20 Ο Ζελένσκι αποκαλύπτει «πακέτο Ντμιτρίεφ»: Οικονομική συμφωνία-μαμούθ ΗΠΑ-Ρωσίας
11:12 Κολυδάς: H Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο της νέας επιδείνωσης- Πού θα «χτυπήσει» περισσότερο ο καιρός τις επόμενες ημέρες ΧΑΡΤΕΣ
11:04 Συντάξεις Μαρτίου 2026: Το χρονοδιάγραμμα ανά ταμείο
10:57 Λειψυδρία στην Αττική: Το «καμπανάκι» της ΕΥΔΑΠ
10:57 Α’ Κατηγορία: Τι έγινε στο φινάλε, βαθμολογίες play offs-out και κλήρωση
10:50 Τουρισμός όλο τον χρόνο: Οι περιοχές που «νίκησαν» την εποχικότητα
10:41 «In the heat of … Carnival»: Τρία δυναμικά πατρινά συγκροτήματα ξεσήκωσαν το κοινό το βράδυ του Σαββάτου ΦΩΤΟ
10:33 Μπαράζ ελέγχων ΑΑΔΕ σε μεταβιβάσεις ακινήτων: Στο μικροσκόπιο 5.000 υποθέσεις
10:32 Υπερηφάνεια στην Ακαδημία των Σπορ: Δυο πατρινές στο Κόσσοβο με την Εθνική Γυναικών χάντμπολ
10:26 Υπόθεση κατασκοπείας με σμήναρχο: Στο μικροσκόπιο ταξίδια στο Πεκίνο – Ο «άνθρωπος-σκιά», εξετάζονται δύο απόστρατοι
10:25 Ο Προμηθέας με σύνθεση ανάγκης στο ΣΕΦ με Ολυμπιακό
10:22 ΝΟΠ-ΝΕΠ στους Μίνι Παίδες σημειώσατε… «2» – Φωτογραφίες
10:17 Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ το 2 στα 2
10:15 Μητσοτάκης: Διάλογος για Σύνταγμα χωρίς δογματισμούς, τι αναφέρει για τους διακινητές
10:13 Τραγωδία στον Έβρο: Δύο μετανάστες νεκροί στο Διδυμότειχο, τι συνέβη
10:06 Ένας στους δύο Γερμανούς ζητά μεγαλύτερη βοήθεια προς την Ουκρανία
10:00 Δέσμευση Γραφάκου για τον Βιολογικό του Πανεπιστημίου Πατρών: Αναλαμβάνει πρωτοβουλία προώθησης του έργου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ