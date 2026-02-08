ΝΟΠ-ΝΕΠ στους Μίνι Παίδες σημειώσατε… «2» – Φωτογραφίες
Η ομάδα πόλο Μίνι Παίδων της ΝΕΠ αναδείχθηκε νικήτρια στο ντέρμπι με το αντίστοιχο συγκρότημα του ΝΟΠ, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.
Με το δεξί μπήκαν οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ στο αντίστοιχο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πόλο, καθώς νίκησαν με 9-8 τον ΝΟΠ. Τα 8λεπτα: 2-2, 3-4, 1-1, 2-2. Τα γκολ του ΝΟΠ: Δημητρόπουλος 2, Μολώνης 1, Γεωργαράς 2, Καρτσάκλης 1, Χαρίτος 2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Μπαλτάς 2, Καλύβας 2, Παπαναγιώτου 2, Φουρκιώτης 1, Σταματακόπουλος 2.
