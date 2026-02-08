ΝΟΠ-ΝΕΠ στους Μίνι Παίδες σημειώσατε… «2» – Φωτογραφίες

Με το δεξί μπήκαν οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ στο αντίστοιχο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πόλο, καθώς νίκησαν με 9-8 τον ΝΟΠ. Τα 8λεπτα: 2-2, 3-4, 1-1, 2-2. Τα γκολ του ΝΟΠ: Δημητρόπουλος 2, Μολώνης 1, Γεωργαράς 2, Καρτσάκλης 1, Χαρίτος 2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Μπαλτάς 2, Καλύβας 2, Παπαναγιώτου 2, Φουρκιώτης 1, Σταματακόπουλος 2.

