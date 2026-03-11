ΝΟΠ: Νίκη επιβίωσης με τον ΝΟ Λάρισας

ΝΟΠ: Νίκη επιβίωσης με τον ΝΟ Λάρισας
11 Μαρ. 2026 17:06
Ο πρώτος από τους δυο κολλητούς «τελικούς» παραμονής θα δοθεί σήμερα το απόγευμα (19.30) για την ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία υποδέχεται το ΝΟ Λάρισας, για την 3η αγωνιστική της Β΄ φάσης της water polo league.
Η Λάρισα είναι ουραγός στη βαθμολογία κα είναι ο αδύναμος κρίκος του ομίλου, όποτε δεν υπάρχει κανένα άλλο αποτέλεσμα εκτός από τξη νίκη για τους «δαίμονες» ώστε να ανασάνουν βαθμολογικά, αλλά και ψυχολογικά.
Οι τρεις βαθμοί αποτελούν επιτακτική ανάγκη και ενόψει του δεύτερου «τελικού» που θα γίνει το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΟΦΘ και είναι επίσης αγώνας που μπαίνει μπροστά το πρέπει.
«Γνωρίζουμε την κρισιμότητα του αγώνα και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε» ήταν οι δηλώσεις του προπονητή του ΝΟΠ Βασίλη Κουνδουράκη.

Στα θετικά για τον ιστορικό όμιλο είναι ότι η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες χωρίς προβλήματα για την πατρινή ομάδα με τον έλληνα τεχνικό να έχε όλους τους παίκτες στην διάθεση του.
Η διοίκηση από την πλευρά της έχει απευθύνει κάλεσμα στους φίλαθλους να δώσουν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες του «Πεπανός» και αν στηρίξουν τον ΝΟΠ.
Τον αγώνα ΝΟΠ-ΝΟ Λάρισας θα σφυρίξουν οι Μάρκοβιτς-Καραγκούνης.

ΝΟΠ: Νίκη επιβίωσης με τον ΝΟ Λάρισας
