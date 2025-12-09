ΝΟΠ: Ο Π. Σιαμάς, ο Καβουσανός και ο Αντίοχος

ΝΟΠ: Ο Π. Σιαμάς, ο Καβουσανός και ο Αντίοχος
09 Δεκ. 2025 11:17
Pelop News

Για να έρθει η νίκη, η ομάδα του ΝΟΠ είχε πλουραλισμό στην επίθεση, καθώς σκόραραν 5 διαφορετικοί παίκτες όμως το σημαντικότερο είναι ότι είχε ψυχραιμία και καθαρό μυαλό στα κρίσιμα τελευταία λεπτά.

Εκτός από τον Ανδρικόπουλο που σημείωσε 5 γκολ, δείγμα του καθαρού μυαλού είναι η τελευταία επίθεση, όπου ο Κανελλόπουλος δίνει πάσα στον Αντίοχο και ο τελευταίος παρότι με πλάτη στο τέρμα, με ψυχραιμία «κρέμασε» τον αντίπαλο πορτιέρο κάνοντας το 14-16 στα 33 δευτερόλεπτα  πριν το τέλος.

Όπως αποδείχθηκε και από την στιγμή που τα Χανιά σκόραραν στην επόμενη φάση, το γκολ του Αντίοχου ήταν αυτό που έφερε τη νίκη.

Βέβαια όλοι οι παίκτες ήταν σε πολύ καλή μέρα και βοήθησαν, όπως ο Παναγιώτης Σιαμάς που έβαλε 4 γκολ, ενώ για μια ακόμα φορά ο τερματοφύλακες Βασίλης Καβουσανός είπε αρκετές φορές «όχι» με καίριες επεμβάσεις.

