ΝΟΠ: Σημαντική βοήθεια και από τον Αντίοχο

Εκτός από τον Σέρβο Μπιοκάνιν που ήταν ο πρωταγωνιστής με 9 γκολ, ένας ακόμα παίκτης που βοήθησε την ομάδα πόλο του ΝΟΠ να φτάσει στην εύκολη νίκη επί της Λάρισας, ήταν ο Φίλιππος Αντίοχος ο οποίος έκανε σπουδαία εμφάνιση και πέτυχε 5 γκολ.

Ο 20χρονος πολίστας μπορεί να αγωνίζεται ως περιφερειακός, όμως έχει πολύ καλή επαφή με τα δίχτυα και είναι από τους παίκτες που ποντάρει πολλά πάνω του ο ΝΟΠ.

Ο Αντιόχος μπορεί να ήρθε το καλοκαίρι με μεταγραφή στον όμιλο, όμως έχει «δεθεί» απόλυτα στο νέου του περιβάλλον και ο τεχνικός Βασίλης Κουνδουράκης έχει εξαιρετική άποψη για τον αυτόν.

Από εκεί και πέρα, ο ΝΟΠ κρατά χαμηλούς τόνους γιατί ακολουθεί αύριο ένα ακόμα κρίσιμο παιχνίδι, καθώς αντιμετωπίζει τον ΟΦΘ και με στόχο τη νίκη που θα τον βοηθήσει στην μάχη της παραμονής.

Η αποστολή θα αναχωρήσει σήμερα το μεσημέρι για τη Θεσσαλονίκη, όπου και θα προπονηθεί ενόψει του αυριανού αγώνα που θα ξεκινήσει στις 2 παρά τέταρτο.

