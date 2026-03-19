ΝΟΠ: Τώρα η μάχη με τον Υδραϊκό

Την προσοχή της στον αγώνα του Σάββατου με αντίπαλο τον Υδραϊκό έχει στρέψει πλέον η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία υποδέχεται την Αθηναϊκή ομάδα για τη 6η αγωνιστική της Β΄ Φάσης.

Το φαβορί είναι ο Υδραϊκος όμως η πατρινή ομάδα, ειδικά μέσα στην έδρα της θα προσπαθήσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα την βοηθήσει στην μάχη για την παραμονή.

Η προετοιμασία θα ξεκινήσει σήμερα και ερωτηματικό για τον τεχνικό Βασίλη Κουνδουράκη αποτελεί ο τερματοφύλακας Βασίλης Καβουσανός που ήταν τραυματίας και δεν αγωνίστηκε χθες κόντρα στη Γλυφάδα.

Ο αγώνας ΝΟΠ-Υδραικός θα ξεκινήσει στις 16.30 κι θα σφυρίξουν οι Σπανούδης-Αγγελίδης.

