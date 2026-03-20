Νόρα Δράκου: «Θα είμαι γυναίκα από ατσάλι...», τραυματισμός στον ώμο και επέμβαση, τέλος η σεζόν!

Τέλος η σεζόν για την πρωταθλήτρια κολύμβησης Νόρα Δράκου, που ανακοίνωσε μέσω social media ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση στον ώμο και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, τονίζοντας ότι συνεχίζει την προσπάθεια της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Αναλυτικά το post της πατρινής πρωταθλήτριας:

«Bad news:

Δυστυχώς έπρεπε να υποβληθώ σε επέμβαση στον δεξιό μου ώμο και, κατά συνέπεια, να χάσω το υπόλοιπο της σεζόν και τα μεγάλα ραντεβού της.

Ο πόνος έχει γίνει μέρος της ζωής μου από τότε που ξεκίνησα τον πρωταθλητισμό. Είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα προβλήματα, πάντα ερχόμουν αντιμέτωπη με κάτι που έπρεπε να ξεπεράσω.

Όμως, αν κάτι με έχει μάθει η πορεία μου, είναι να αποδέχεσαι τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως θα ήθελες να είναι. Και μετά, να κοιτάς μπροστά, όχι πίσω.

Πάντα πίστευα ότι η δύναμη ενός αθλητή και η δίψα του για περισσότερα δεν προέρχονται από τις νίκες, αλλά από τις δυσκολίες που περνάει και από την απόφασή του να μη παραδοθεί σε ό,τι κι αν έρθει στον δρόμο του.

Ευχαριστώ πολύ τον Μάνο Φανδρίδη, που πριν 13 χρόνια συναντηθήκαμε στον ίδιο διάδρομο του ΚΑΤ για να κάνω επέμβαση στον αριστερό ώμο, και από τότε έχει γίνει ο φύλακας άγγελός μου. Ευχαριστώ το νοσοκομείο ΚΑΤ, όπως και όλη την ομάδα του, που με έχει αγκαλιάσει όλα αυτά τα χρόνια. 🙏

Ευχαριστώ την @koe και την @hellenic_olympic_committee για την αμέριστη συμπαράστασή τους σε όλη την πορεία, από τώρα και μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση.

Ευχαριστώ τον κ. @dimitrisvranopoulos και τον @panathinaikos_1908, που σε όλες τις στιγμές, κακές και καλές, είναι δίπλα μου. 🙏

Τέλος, στη ζωή μου στάθηκα τυχερή και γεννήθηκα σε ένα απίστευτα υποστηρικτικό περιβάλλον. Μεγαλώνοντας, το περιβάλλον αυτό εμπλουτίστηκε και γέμισε κι άλλους ανθρώπους που με αγάπησαν, τους αγάπησα και με στήριξαν ανιδιοτελώς σε όλο το ταξίδι.

Ένας αθλητής είναι δυνατός σαν μονάδα. Ένας αθλητής με ένα υποστηρικτικό περιβάλλον είναι ανίκητος. ❤️

Ο δρόμος για το L.A. 2028 συνεχίζεται. 💪

Και όπως μου είπε και μια φίλη μου, τώρα που θα έχω και τους δύο ώμους φτιαγμένους, θα είμαι γυναίκα από ατσάλι… 😂

Ευχαριστώ όλους για τη στήριξη και τα μηνύματά σας ❤️».

