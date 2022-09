Nord Stream: Κατασκοπευτικό θρίλερ με τη δολιοφθορά στη Βαλτική – Ποιοι «δείχνουν» τη Ρωσία ως σαμποτέρ ΒΙΝΤΕΟ

Οι διαρροές φυσικού αερίου από τους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 στη Βαλτική Θάλασσα από… άγνωστη αιτία έχουν προκαλέσει τεράστια ανησυχία στην Ευρώπη, με τις εικασίες ότι υπήρξε σαμποτάζ να πληθαίνουν.

Σε δολιοφθορά απέδωσε τις διαρροές στους αγωγούς η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει η «ισχυρότερη δυνατή απάντηση» σε περίπτωση επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης.

Spoke to @Statsmin Frederiksen on the sabotage action #Nordstream.

Paramount to now investigate the incidents, get full clarity on events & why.

Any deliberate disruption of active European energy infrastructure is unacceptable & will lead to the strongest possible response.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 27, 2022