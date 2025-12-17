Νωρίτερα η μάχη του ΝΟΠ με τη Βουλιαγμένη

Νωρίτερα θα γίνει τελικά η τελευταία αναμέτρηση του 2025 για τη γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ με τη Βουλιαγμένη.

Το παιχνίδι αρχικά είχε οριστεί να γίνει το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου με έναρξη στις 17.00, αλλά τελικά θα ξεκινήσει στις 14.00 ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή της αθηναϊκής ομάδας στη βάση της.

Ο ΝΟΠ θα παίξει χωρίς την Αμερικανίδα Ντανιελ Κροτό η οποία αναχώρησε χθες βράδυ για την πατρίδα της και θα επιστρέψει στις αρχές Ιανουαρίου για να συμμετάσχει στη μίνι προετοιμασία της ομάδας, ενώ οι υπόλοιπες είναι διαθέσιμες για την τελευταία μάχη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



