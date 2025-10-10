Νωρίτερα στα ΑΤΜ οι συντάξεις Νοεμβρίου λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου: Πότε θα δείτε χρήματα στα χέρια σας

Οι πληρωμές των συντάξεων Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν νωρίτερα φέτος, καθώς η αργία της 28ης Οκτωβρίου φέρνει αλλαγές στο πρόγραμμα καταβολών των Ταμείων. Ήδη από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου θα αρχίσουν να πιστώνονται τα πρώτα ποσά στους λογαριασμούς.

10 Οκτ. 2025 11:39
Νωρίτερα από το συνηθισμένο θα πιστωθούν στα ΑΤΜ οι συντάξεις Νοεμβρίου 2025, λόγω της εθνικής αργίας της 28ης Οκτωβρίου που επηρεάζει το πρόγραμμα πληρωμών για τους περισσότερους συνταξιούχους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι των Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα λάβουν τις συντάξεις τους τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου. Ωστόσο, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ ήδη από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, μετά τις 17:00 το απόγευμα.

Οι επόμενες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, όταν ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου στους μισθωτούς συνταξιούχους των πρώην ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, μεταξύ άλλων.

Έτσι, λόγω της αργίας, τα ποσά θα φανούν νωρίτερα στους λογαριασμούς:

  • 24 Οκτωβρίου για όσους πληρώνονται στις 27,
  • 27 Οκτωβρίου για όσους πληρώνονται στις 29.

Οι συνταξιούχοι καλούνται να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους ανάλογα με το Ταμείο και την ημερομηνία πληρωμής τους, καθώς οι πιστώσεις στα ΑΤΜ πραγματοποιούνται σταδιακά από τις απογευματινές ώρες.
