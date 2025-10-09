Νοσηλεύτηκε στην “Αγία Όλγα” η Αλέκα Παπαρήγα: Το δημόσιο “ευχαριστώ” στο προσωπικό

Η πρώην γενική γραμματέας του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο “Αγία Όλγα” και, με το εξιτήριό της, θέλησε να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη της προς το προσωπικό για τη φροντίδα και το ήθος τους.

papariga
09 Οκτ. 2025 11:16
Pelop News

Στο νοσοκομείο “Αγία Όλγα” πέρασε τα τελευταία 24ωρα η πρώην γενική γραμματέας του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα, η οποία χρειάστηκε νοσηλεία για λόγους υγείας.

Μετά το εξιτήριό της, η 79χρονη πολιτικός απέστειλε ευχαριστήριο μήνυμα προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, εκφράζοντας τη βαθιά της εκτίμηση για τη φροντίδα και τον επαγγελματισμό τους.

«Ευχαριστώ θερμά το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του συνόλου της καρδιολογικής κλινικής, του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, της ΜΕΘ και γενικά όλου του νοσοκομείου “Αγία Όλγα”, για το ενδιαφέρον, τη φροντίδα τους και την επιστημονική αρτιότητα που επέδειξαν, εκτιμώντας ιδιαίτερα το έργο που επιτελούν μέσα σε πολύ αντίξοες συνθήκες ελλείψεων και προβλημάτων που αφορούν όλα τα δημόσια νοσοκομεία», αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά της.
