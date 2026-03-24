Νόσος Πάρκινσον: Μελέτη αποκαλύπτει συμπτώματα – Ποια αίσθηση χάνουν ένας στους δύο ασθενείς

Η νόσος Πάρκινσον παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των νευρολογικών παθήσεων παγκοσμίως, επηρεάζοντας σήμερα πάνω από 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός των περιστατικών θα υπερτριπλασιαστεί έως το 2050, ενώ πολλά στοιχεία για την εμφάνιση και την εξέλιξή της παραμένουν ασαφή.

Η μεγαλύτερη μελέτη στην Αυστραλία

Η Lyndsey Collins-Praino, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Σχολή Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας, παρουσιάζει τα ευρήματα μιας μεγάλης κλίμακας έρευνας σε 10.929 Αυστραλούς ασθενείς με Πάρκινσον, η οποία περιλαμβάνει γενετική ανάλυση μέσω σάλιου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μελέτη παγκοσμίως σε ενεργούς ασθενείς με τη νόσο.

Τέσσερα βασικά συμπεράσματα

Μη κινητικά συμπτώματα πολύ συχνά Απώλεια όσφρησης: 52%

Αλλαγές στη μνήμη: 65%

Πόνος ή ζάλη: 66%

Διαταραχές ύπνου (αϋπνία ή υπνηλία): 96% Ηλικία ως κύριος παράγοντας κινδύνου Μέση ηλικία εμφάνισης πρώτων συμπτωμάτων: 64 έτη

Μέση ηλικία διάγνωσης: 68 έτη

Παρότι η ηλικία παραμένει καθοριστικός παράγοντας, η καταστροφή των νευρικών κυττάρων που παράγουν ντοπαμίνη παραμένει ανεξήγητη. Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες Οικογενειακό ιστορικό: 25%

Άμεση γενετική αιτία: 10–15%

Περιβαλλοντικοί παράγοντες: 36% εκτέθηκαν σε φυτοφάρμακα, 16% είχαν τραυματική εγκεφαλική κάκωση, 33% εργάστηκαν σε επαγγέλματα υψηλού κινδύνου.

Οι παράγοντες αυτοί εμφανίζονται συχνότερα στους άνδρες. Διαφορές ανάμεσα στα φύλα Η νόσος είναι 1,5 φορά πιο συχνή στους άνδρες.

Γυναίκες: νωρίτερη διάγνωση, περισσότερος πόνος και πτώσεις

Άνδρες: περισσότερες αλλαγές μνήμης και μεγαλύτερη πιθανότητα παρορμητικής συμπεριφοράς

Τι παραμένει άγνωστο

Η μελέτη βασίστηκε σε ένα δείγμα κυρίως Ευρωπαίων και σε προσωπικές αναφορές, γεγονός που μπορεί να περιορίζει την αντιπροσωπευτικότητα. Οι ερευνητές σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακές τεχνολογίες, όπως smartphones και φορητές συσκευές, για πιο αντικειμενική συλλογή δεδομένων στο μέλλον.

Σημασία των ευρημάτων

Η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εμφάνιση και την πορεία της νόσου μπορεί να οδηγήσει σε πιο έγκαιρη διάγνωση και εξατομικευμένες στρατηγικές θεραπείας, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

