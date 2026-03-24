Νόσος Πάρκινσον: Μελέτη αποκαλύπτει συμπτώματα – Ποια αίσθηση χάνουν ένας στους δύο ασθενείς

24 Μαρ. 2026 17:45
Pelop News

Η νόσος Πάρκινσον παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των νευρολογικών παθήσεων παγκοσμίως, επηρεάζοντας σήμερα πάνω από 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός των περιστατικών θα υπερτριπλασιαστεί έως το 2050, ενώ πολλά στοιχεία για την εμφάνιση και την εξέλιξή της παραμένουν ασαφή.

Η μεγαλύτερη μελέτη στην Αυστραλία

Η Lyndsey Collins-Praino, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Σχολή Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας, παρουσιάζει τα ευρήματα μιας μεγάλης κλίμακας έρευνας σε 10.929 Αυστραλούς ασθενείς με Πάρκινσον, η οποία περιλαμβάνει γενετική ανάλυση μέσω σάλιου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μελέτη παγκοσμίως σε ενεργούς ασθενείς με τη νόσο.

Τέσσερα βασικά συμπεράσματα

  1. Μη κινητικά συμπτώματα πολύ συχνά
    • Απώλεια όσφρησης: 52%
    • Αλλαγές στη μνήμη: 65%
    • Πόνος ή ζάλη: 66%
    • Διαταραχές ύπνου (αϋπνία ή υπνηλία): 96%
  2. Ηλικία ως κύριος παράγοντας κινδύνου
    • Μέση ηλικία εμφάνισης πρώτων συμπτωμάτων: 64 έτη
    • Μέση ηλικία διάγνωσης: 68 έτη
      Παρότι η ηλικία παραμένει καθοριστικός παράγοντας, η καταστροφή των νευρικών κυττάρων που παράγουν ντοπαμίνη παραμένει ανεξήγητη.
  3. Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες
    • Οικογενειακό ιστορικό: 25%
    • Άμεση γενετική αιτία: 10–15%
    • Περιβαλλοντικοί παράγοντες: 36% εκτέθηκαν σε φυτοφάρμακα, 16% είχαν τραυματική εγκεφαλική κάκωση, 33% εργάστηκαν σε επαγγέλματα υψηλού κινδύνου.
      Οι παράγοντες αυτοί εμφανίζονται συχνότερα στους άνδρες.
  4. Διαφορές ανάμεσα στα φύλα
    • Η νόσος είναι 1,5 φορά πιο συχνή στους άνδρες.
    • Γυναίκες: νωρίτερη διάγνωση, περισσότερος πόνος και πτώσεις
    • Άνδρες: περισσότερες αλλαγές μνήμης και μεγαλύτερη πιθανότητα παρορμητικής συμπεριφοράς

Τι παραμένει άγνωστο

Η μελέτη βασίστηκε σε ένα δείγμα κυρίως Ευρωπαίων και σε προσωπικές αναφορές, γεγονός που μπορεί να περιορίζει την αντιπροσωπευτικότητα. Οι ερευνητές σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακές τεχνολογίες, όπως smartphones και φορητές συσκευές, για πιο αντικειμενική συλλογή δεδομένων στο μέλλον.

Σημασία των ευρημάτων

Η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εμφάνιση και την πορεία της νόσου μπορεί να οδηγήσει σε πιο έγκαιρη διάγνωση και εξατομικευμένες στρατηγικές θεραπείας, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:42 Πάτρα: Ρομά εισέβαλλε σε σούπερ μάρκετ με πιστόλι!
20:31 Χειμώνας: Ο φετινός στην Αθήνα ήταν από τους πιο «ακραίους» των τελευταίων 130 ετών!
20:19 «Χρόνια Πολλά στην Ελλάδα! Χρόνια Πολλά στον Ελληνισμό!», η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας για τη 25η Μαρτίου
20:11 Τραγωδία στην Κένυα: 88 νεκροί και χιλιάδες άστεγοι από σφοδρές πλημμύρες, ΒΙΝΤΕΟ
20:02 Δ. Κουρέτας: Οι όροι δημιουργίας της αίθουσας δηλαδή καθίσματα , και χώροι για τους δικηγόρους, γονείς κλπ επιβλήθηκαν από το υπουργείο»
19:51 Akylas: «Αποθεώθηκε» με το «Ferto» σε Νορβηγία και Φινλανδία
19:41 Χεζμπολάχ: Κάλεσε τον Λίβανο να ανακαλέσει την απέλαση του Ιρανού πρέσβη τονίζοντας ότι είναι «αμαρτία»
19:31 Βρέθηκαν στη Βουλιαγμένη βατραχοπέδιλα, σκούτερ και φιάλη αναπνευστικής συσκευής. Ερευνάται αν ανήκουν στον 34χρονο δύτη, που αγνοείται
19:21 Έρχονται αλλαγές στη δίκη για τα Τέμπη: Face control και αυξημένες θέσεις στην αίθουσα
19:10 «Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα. Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω», αποκαλυπτικές συνομιλίες που καίνε τον Tiktoker
19:00 Τέχνη, ποίηση και Γεωπολιτική στην Πάτρα – Τανγκό και ζεϊμπέκικο
18:53 Για λάθος λόγους και πάλι στο επίκεντρο ο Νεϊμάρ
18:45 Μάρκος Σεφερλής: «Εισπράττω ένα τεράστιο κύμα αγάπης εδώ και 35 χρόνια»
18:41 Στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ: Τι θα κάνει όταν εκπνεύσει η νέα προθεσμία που έδωσε στο Ιράν; Όλα τα σενάρια
18:30 Μία Ευρώπη, μία αγορά έως το 2028, είναι ο στόχος της ΕΕ
18:29 Αλέξης Χαρίτσης: Παραιτήθηκε από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς
18:20 Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο Γιώργος Τσαγκαράκης, η εγγύηση των 50.000 ευρώ και οι αυστηροί περιοριστικοί όροι
18:15 Κουνούπια τέλος: Το φυτό με το έντονο άρωμα που λειτουργεί σαν φυσικό απωθητικό
18:08 Σλοβενία: Όριο 50 λίτρων την ημέρα στα καύσιμα για ιδιώτες οδηγούς
18:00 Ο Μητσοτάκης έρχεται στο Μεσολόγγι;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ