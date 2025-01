Νότια Αφρική: Τους 78 έφτασαν οι νεκροί στο παράνομο ορυχείο χρυσού

Η μακάβρια καταμέτρηση συνεχίζεται στο βάθος του εγκαταλειμμένου χρυσωρυχείου της Νότιας Αφρικής, όπου από τις αρχές της εβδομάδας έχουν ανασυρθεί τα πτώματα 78 ανθρώπων, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, η οποία είχε αποκλείσει εδώ και μήνες τον χώρο, με στόχο να αναγκάσει τους παράνομους μεταλλωρύχους να βγουν στην επιφάνεια.

Κάθε φορά που ανεβαίνει ο θάλαμος, με τη βοήθεια ενός ειδικού βαρούλκου, από τα φρέατα του Στιλφοντέιν, ενός ορυχείου που απέχει 150 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ, ο απολογισμός γίνεται ολοένα και βαρύτερος.

South African (SA) rescuers have so far pulled 78 bodies and rescued 166 people from the Stilfontein gold mine over three days of operations, Police Spokesperson Athlenda Mathe told reporters at the scene this Wednesday.https://t.co/zVQwKKSEHg pic.twitter.com/6VLjak8dgY

— Channel Africa (@channelafrica1) January 15, 2025