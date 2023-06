Νότια Κορέα: 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε κυλιόμενες σκάλες του μετρό – Τι συνέβη ΒΙΝΤΕΟ

Δεκατέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σταθμό του Μετρό στη Νότια Κορέα, όταν μία από τις κυλιόμενες σκάλες άρχισε ξαφνικά να κινείται αντίστροφα, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός και να ποδοπατηθούν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap, το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στις 8.20 σήμερα το πρωί στον σταθμό Μετρό Σούναε της γραμμής Μπουντάνγκ (νότια της Σεούλ). Ξαφνικά, η κυλιόμενη σκάλα με φορά προς τα πάνω άρχισε να κινείται προς τα κάτω, κάτι που κράτησε αρκετά δευτερόλεπτα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία και την πυροσβεστική.

Τραυματίστηκαν συνολικά 14 άτομα

Τρεις από τους επιβάτες που βρίσκονταν στη σκάλα όταν συνέβη το περιστατικό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα στην πλάτη και στα πόδια. Έντεκα ακόμη άτομα τραυματίσηκαν ελαφρά, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν.

Video shows the upwards escalator leading to exit 2 of Sunae Station on Bundang Line reversing suddenly and going backward for several seconds, on Thursday.

3 people were sent to a hospital after sustaining injuries on the back and legs. 11 others sustained minor injuries. https://t.co/H3gvUoiByi pic.twitter.com/gZ49v9x08W

— The Korea Times (@koreatimescokr) June 8, 2023