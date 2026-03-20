Νότια Κορέα: Φωτιά σε εργοστάσιο, 53 τραυματίες και 14 αγνοούμενοι ΒΙΝΤΕΟ

20 Μαρ. 2026 11:53
Pelop News

«Συναγερμός»  στη Νότια Κορέα από μεγάλη φωτιά που πήρε διαστάσεις με αποτέλεσμα 53 άτομα να έχουν τραυματιστεί και 14 να αγνοούνται ξέσπασε σε εργοστάσιο παραγωγής ανταλλακτικών για αυτοκίνητα στη Νότια Κορέα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (τοπική ώρα) σε εργοστάσιο που βρίσκεται στην περιοχή Νταετζόν, περίπου 140χλμ. νοτιοανατολικά της Σεούλ.

Από τους τραυματίες, οι 24 είναι σε σοβαρή κατάσταση και οι 29 ελαφρύτερα με ορισμένους να αντιμετωπίζουν πρόβλημα από τον καπνό που εισέπνευσαν και άλλους να τραυματίζονται πέφτοντας στο κενό για να γλιτώσουν από τη φωτιά.


Συνολικά στο εργοστάσιο βρίσκονταν 170 εργαζόμενοι όταν ξέσπασε η φωτιά.

Ο πρόεδρος τη Νότια Κορέας διέταξε γενική κινητοποίηση της πυροσβεστικής με 90 οχήματα και 200 πυροσβέστες να προσπαθούν να ελέγξουν τις φλόγες ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν ελικόπτερα.

Υπάρχει φόβος ότι ο αριθμός των τραυματιών και των θυμάτων θα αυξηθεί καθώς τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν μπει ακόμα στα κτήρια λόγω του κινδύνου κατάρρευσης, την ώρα που πληροφορίες αναφέρουν ότι στην περιοχή που έχουν καλύψει οι φλόγες βρίσκονται 200 κιλά θείου αυξάνοντας τον κίνδυνο εκρήξεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ