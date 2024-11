Νότια Κορέα: Πέντε νεκροί από χιονοπτώσεις στη Σεούλ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρή χιονόπτωση αντιμετωπίζει για δεύτερη ημέρα η Νότια Κορέα.

Ειδικότερα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, δεκάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί και έχει ανασταλεί η λειτουργία πορθμείων.

Αν και υπάρχουν ενδείξεις για βελτίωση των καιρικών συνθηκών, η χθεσινή χιονόπτωση ήταν η τρίτη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην πρωτεύουσα Σεούλ από το 1907 που άρχισαν να τηρούνται αρχεία, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο δεδομένα από την πόλη.

IN PICTURES: Scenes in South Korea as Seoul experiences its heaviest November snowfall since records began over a century ago, snarling traffic, knocking out power and grounding flights https://t.co/OjsO6q6pbT

(Photo: AFP, Reuters, AP) pic.twitter.com/SrMoshdmxp — CNA (@ChannelNewsAsia) November 27, 2024

Πάνω από 40 εκατοστά χιονιού είχαν καλύψει ως τις 08:00 τοπική ώρα τμήματα της Σεούλ, αν και οι υπεύθυνοι των μετεωρολογικών υπηρεσιών ήραν μετά τις 10:00 πμ σήμερα τον συναγερμό για ισχυρές χιονοπτώσεις που είχαν εκδώσει για την μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας. Ωστόσο σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας ο συναγερμός παραμένει σε ισχύ σε άλλες περιοχές στο νότιο τμήμα της Νότιας Κορέας.

Το Yonhap μετέδωσε ότι τουλάχιστον πέντε θάνατοι που σχετίζονται με το ρεκόρ χιονόπτωσης καταγράφηκαν στην επαρχία Γκιεονγκί, η οποία γειτνιάζει με τη Σεούλ, από χθες, Τετάρτη. Οι τέσσερις από αυτούς έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσαν κατασκευές λόγω του μεγάλου βάρους του χιονιού, και ένας σε τροχαίο με λεωφορείο που προκλήθηκε από την ολισθηρότητα του δρόμου λόγω του παγετού, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων.

📸 Local residents in Seoul take a moment to admire the snow as the worst snowstorm in half a century hits South Korea.https://t.co/fxHcwn2w1P pic.twitter.com/KLdOPQQrNp — ABC News (@ABC) November 27, 2024

Η αστυνομία ανακοίνωσε παράλληλα ότι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ σε καραμπόλα 53 οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο στην πόλη Γουονγού στην επαρχία Γκάνγουον, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, συνολικά 156 πτήσεις ακυρώθηκαν, προβλήματα προοκλήθηκαν στη λειτουργία 104 πορθμείων και καταγράφηκαν 131 διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα, ενώ μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης καθυστερήσεις σε δρομολόγια των τρένων.

For many people in Seoul, a record November snowfall on Wednesday felt like a sudden plunge into winter. The first and heaviest snowstorm of the season grounded flights and triggered a weather warning throughout the South Korean capital. https://t.co/QXZPbxv0HD pic.twitter.com/1pmFcwthad — The New York Times (@nytimes) November 27, 2024

Το βασικό αεροδρόμιο της Σεούλ, το Ιντσεόν, ήταν αυτό που επλήγη περισσότερο, με τους επιβάτες να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις κατά μέσον όρο δύο ωρών, ενώ το 31% των πτήσεων καθυστέρησε και το 16% ακυρώθηκε σήμερα, δείχνει ο ιστότοπος παρακολούθησης των αεροπορικών πτήσεων Flightradar24.

Σύμφωνα με το protothema, στην επαρχία Γκιεονγκί ως το μεσημέρι τοπική ώρα 1.285 σχολεία, συμπεριλαμβανομένων παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων είχαν κλείσει, σύμφωνα με τις αρχές.

#Seoul sees record November snowfall in 52 years, disrupting travel and services. Seoul experienced its heaviest November snowfall on record, with 18 cm accumulating, disrupting traffic, canceling hundreds of flights, and causing power outages across South Korea. pic.twitter.com/jv6N3tRz0q — China Daily (@ChinaDaily) November 28, 2024

Η ασυνήθιστα ισχυρή αυτή χιονόπτωση για τον μήνα Νοέμβριο αποδίδεται στις υψηλότερες από το συνηθισμένο θερμοκρασίες των υδάτων της θάλασσας δυτικά της κορεατικής χερσονήσου όταν συναντούν ρεύματα ψυχρού αέρα.

Στη γειτονική Βόρεια Κορέα έπεσαν επίσης πάνω από 10 εκατοστά χιονιού σε ορισμένες περιοχές μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης, μετέδωσε το κρατικό δίκτυο Korean Central Television.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: ΕΔΕ για τον Πυροσβέστη – προπονητή Πολεμικών Τεχνών, «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα»

Καιρός: Η «ψυχρή εισβολή» προ των πυλών, οι περιοχές που θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα

Σχέδιο για 1.388 κάμερες της Τροχαίας στους δρόμους: Ποιες παραβάσεις θα βεβαιώνονται ψηφιακά

Θάνατοι παιδιών Αχαΐα – Ηλεία: Η δημόσια συγγνώμη της Ειρήνης, δικάζεται σήμερα για συκοφαντική δυσφήμιση

Τραγωδία στη Σάμο: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί μετανάστες σε ναυάγιο, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News