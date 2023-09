Νότια Κορέα: Στο νοσοκομείο ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από 19 μέρες απεργίας πείνας

Σε νοσοκομείο οδηγήθηκε εσπευσμένα ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Νότιας Κορέας μετά από 19 ημέρες απεργίας πείνας κατά πολιτικών της κυβέρνησης με την εισαγγελία να ζητά ένταλμα σύλληψης εις βάρος του στο πλαίσιο έρευνας για ένα αναπτυξιακό έργο και ισχυρισμούς περί δωροδοκίας.

Ο Λι Τζάε – μιουνγκ, ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος της Κορέας ξεκίνησε την απεργία πείνας στις 31 Αυγούστου καταγγέλλοντας την κυβέρνηση μεταξύ άλλων για κακοδιαχείριση, απειλές κατά της ελευθερίας του Τύπου και για την αποτυχία της να αντιταχθεί στην απόρριψη στον Ειρηνικό Ωκεανό από την Ιαπωνία χρησιμοποιημένων και κατόπιν επεξεργασμένων υδάτων από το κατεστραμμένο ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό εργοστάσιο Φουκουσίμα, Νταΐτσι.

