Νότια Κορέα: Το κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της καθαίρεσης του προέδρου της χώρας

Σε πολιτική κρίση βρίσκεται η Νότια Κορέα, μετά το φιάσκο της κήρυξης στρατιωτικού νόμου από τον πρόεδρο Γιουν Σουκ-γέολ και την απόσυρση του μέτρου λίγες ώρες αργότερα.

Οι βουλευτές ψήφισαν υπέρ της καθαίρεσης του Γιουν. Από τους 300 βουλευτές, οι 204 τάχθηκαν υπέρ της αποπομπής του Γιουν και οι 85 καταψήφισαν τη σχετική πρόταση. Τρεις βουλευτές απείχαν και οκτώ ψηφοδέλτια ήταν άκυρα, σύμφωνα με το αποτέλεσμα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του σώματος.

Ωστόσο, η ψήφος δεν σημαίνει ότι θα απομακρυνθεί οριστικά από το αξίωμά του. Η διαδικασία της καθαίρεσης μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, καθώς θα πρέπει να διεξαχθεί ακόμη μία δίκη ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Εάν τα έξι από τα 9 μέλη ψηφίσουν υπέρ της αποδοχής της καθαίρεσης, ο Γιουν Σουκ – γέολ θα απομακρυνθεί από το αξίωμά του. Σε αυτήν την περίπτωση, θα προκηρυχθούν εκλογές για την ανάδειξη του επόμενου προέδρου εντός 60 ημερών από την απόφαση.

Μετά την απόφαση του κοινοβουλίου, ο Γιουν τίθεται άμεσα σε διαθεσιμότητα. Ο πρωθυποιυργός θα γίνει ο εκτελών χρέη προέδρου.

Aerial view of protestors outside the National Assembly, demanding the impeachment of Yoon Suk Yeol https://t.co/JtG4GVgpgu pic.twitter.com/9TMEkGRX2X

— Joseph Kim (@josungkim) December 14, 2024