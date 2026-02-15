Ντ. Καλαμπάκος: «Παλέψαμε όσο μπορούσαμε, περιμένουμε τους τραυματίες»

15 Φεβ. 2026 20:11
Απογοητευμένος εμφανίστηκε μετά την λήξη του αγώνα στην Ελευσίνα, ο τεχνικός  της ομάδας Ντίνος Καλαμπάκος ο οποίος στάθηκε στο αριθμητικό ζήτημα που είχε η ομάδα του.

Ο Ντίνος Καλαμπάκος, τόνισε: «Επί της ουσίας κατεβήκαμε με 7 έμπειρους παίκτες λόγω των τραυματισμών και όσο μας επέτρεψαν η αριθμητική και οι δυνάμεις μας, παλέψαμε τον αγώνα στην Ελευσίνα, όμως δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά.

Σε ένα πρωτάθλημα πολύ ανταγωνιστικό με σκληρά μαρκαρίσματα και ένταση δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις έτσι. Αυτό που θέλουμε είναι να γυρίσουν οι τραυματίες ώστε η ομάδα να δουλέψουμε όλοι μαζί και να μπορέσουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί».

