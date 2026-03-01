Ντάγιος για Προμηθέα: «Κερδίζεις ή χάνεις, πάντα βλέπεις την επόμενη ημέρα»

Ο Προμηθέας επικράτησε επί της ΔΕΚΑ στον δεύτερο ημιτελικό και θα αντιμετωπίσει σήμερα τον Ολυμπιακό με φόντο το τρόπαιο της διοργάνωσης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης από την πλευρά της ΔΕΚΑ σχολίασαν την αναμέτρηση οι Γιάννης Τάκης και Χρήστος Βενετίδης, ενώ από την πλευρά των Πατρινών οι Γιάννης Ντάγιος και Δημήτρης Πούλος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

Γιάννης Τάκης (Προπονητής ΔΕΚΑ): «Η δυναμική της ομάδας μας δεν ανταποκρίνεται στο σημερινό σκορ, αλλά δυστυχώς όλοι παίζουμε για το αποτέλεσμα. Αυτή η διαφορά όντως δεν μας τιμά, γιατί δεν είναι η εικόνα μας. Δικαιολογίες μπορούμε να βρούμε άπειρες, όμως εμείς δεν εμφανιστήκαμε στο παρκέ. Δεν ήμασταν δυνατοί στις μονομαχίες, στο ένας εναντίον ενός, ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση. Για αυτόν τον λόγο το παιχνίδι ξέφυγε και δεν αντέξαμε στον ρυθμό του.

Στα παιδιά είπα ότι η απογοήτευση μπορεί αυτή τη στιγμή να φαντάζει πολύ μεγάλη, όμως έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι αύριο. Πρέπει να ξεκουραστούν, γιατί και χθες έπαιξαν 50 λεπτά με δύο παρατάσεις, ενώ σήμερα ήταν ένα πολύ γρήγορο παιχνίδι με ένταση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να ξεκουραστούμε και στη συνέχεια να καταστρώσουμε το πλάνο για το αυριανό παιχνίδι.»

Γιάννης Ντάγιος (Προπονητής Προμηθέα ): «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την πολύ καλή εμφάνιση, την πολύ μεγάλη συγκέντρωση που είχαν από την αρχή του παιχνιδιού. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα νούμερο. 8 αθλητές είχαν διψήφιο αριθμό πόντων. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά είναι ομάδα. Είναι το πιο σημαντικό από όλα ότι δεν υπάρχουν εγωιστές, είναι ομάδα και κάθε φορά υπάρχει κάποιος άλλος που θα βοηθήσει θετικά. Το είπα και πριν, τα παιδιά ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένα σε αυτό εστιάσαμε, όσο προλάβαμε να ετοιμάσουμε το παιχνίδι. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πάντα πρέπει, άσχετα αν κερδίσεις ή χάνεις, πρέπει να βλέπεις την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα πρέπει να είναι το πρόγραμμα που θέλουμε να κάνουμε και ακολουθούμε από την αρχή της χρονιάς με στόχο την εξέλιξη των παιδιών. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Αύριο (σ. σήμερα) είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Εμείς θέλουμε να ξεκουραστούμε τώρα γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Και αύριο (σ. σήμερα) να προετοιμαστούμε με τα παιδιά, σήμερα να το διασκεδάσουμε γιατί είναι σημαντικό. Μια νίκη πάντα είναι μια νίκη και είχαμε απέναντι από έναν πολύ σημαντικό και ισχυρό αντίπαλο η ΔΕΚΑ είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα στο αναπτυξιακό. Θα ήθελα να τους συγχαίρω που βρίσκονται εδώ και για την προσπάθεια που έκαναν. Όπως είπα πριν, αύριο είναι διαφορετικό παιχνίδι. Θα προετοιμαστούμε για να κάνουμε το καλύτερο και να είμαστε όπως πάντα ανταγωνιστικοί και να δουλεύουμε σύμφωνα με το πλάνο που έχουμε.»

Χρήστος Βενετίδης (Αθλητής ΔΕΚΑ): «Όσο μεγαλώνει η διαφορά, αυτό που κοιτάμε στη φάση της επίθεσης είναι να είμαστε σωστοί, γιατί έχουμε κι άλλα παιχνίδια, οπότε κάθε φάση μετράει για εμάς. Είναι σημαντικό να βελτιωνόμαστε και να μαθαίνουμε να παλεύουμε κάθε φάση, γιατί αυτή είναι η νοοτροπία της ομάδας. Πιστεύω ότι το σημερινό παιχνίδι ήταν μια “σφαλιάρα”. Το αυριανό ματς είναι σημαντικό, γιατί η τρίτη θέση είναι κάτι μεγάλο για εμάς, και ως σύλλογο και ατομικά. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τη σημερινή εικόνα, γιατί θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι από την αρχή του παιχνιδιού και θα τα καταφέρουμε.»

Δημήτριος Πούλος (Αθλητής Προμηθέα Πάτρας): «Πρέπει να δώσουμε το 100% και πνευματικά και σωματικά. Νομίζω ότι το σκορ τα λέει όλα. Είμαι πολύ περήφανος για τους συμπαίκτες μου και για την προσπάθεια που κάναμε. Πρέπει να ξεχάσουμε το σημερινό αποτέλεσμα και να κοιτάξουμε αύριο ένα πολύ μεγάλο ματς. Και πέρσι ήμασταν στον τελικό, όμως δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Φέτος έχουμε πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο να το κάνουμε, ειδικά μέσα στην έδρα μας. Και όσο γρηγορότερα ξεχάσουμε το σημερινό, τόσο το καλύτερο. Ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Σίγουρα θα έχει κάνει την προετοιμασία του για εμάς, όπως θα κάνουμε κι εμείς για αυτούς. Υπόσχομαι ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό ματς και θα δώσουμε το 100% που έχουμε για να πάρουμε το τρόπαιο.»