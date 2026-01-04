Ντάγιος: “Παίξαμε με τους καλύτερους, κρίθηκε στις λεπτομέρειες”

Ο προπονητής του Προμηθέα 2014 Γιάννης Ντάγιος σχολιάσε ότι η αναμέτρηση με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

04 Ιαν. 2026 21:05
“Παίξαμε με την καλύτερη ομάδα της κατηγορίας. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Εμείς συνεχίζουμε πιστοί στο πλάνο μας. Καλή χρονιά με υγεία σε όλους”.

Με αυτά τα λόγια μίλησε ο Γιάννης Ντάγιος για το παιχνίδι με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο “Promitheas Park”.

Δείτε φωτογραφίες από τους μπασκετικούς που βρέθηκαν στις κερκίδες.

