Ντάγιος: “Παίξαμε με τους καλύτερους, κρίθηκε στις λεπτομέρειες”
Ο προπονητής του Προμηθέα 2014 Γιάννης Ντάγιος σχολιάσε ότι η αναμέτρηση με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου κρίθηκε στις λεπτομέρειες.
“Παίξαμε με την καλύτερη ομάδα της κατηγορίας. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Εμείς συνεχίζουμε πιστοί στο πλάνο μας. Καλή χρονιά με υγεία σε όλους”.
Με αυτά τα λόγια μίλησε ο Γιάννης Ντάγιος για το παιχνίδι με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο “Promitheas Park”.
Δείτε φωτογραφίες από τους μπασκετικούς που βρέθηκαν στις κερκίδες.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News