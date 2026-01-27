Νταλίκα «δίπλωσε» στην Περιφερειακή Θεσσαλονίκης – Χάος στην κυκλοφορία, κλειστό το ρεύμα προς τα δυτικά

Κυκλοφοριακή συμφόρηση προκάλεσε νταλίκα που «δίπλωσε» στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Τρίτης, στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι, όταν το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του και «δίπλωσε» στο οδόστρωμα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Το ρεύμα κυκλοφορίας προς τα δυτικά παραμένει κλειστό, ενώ η κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις διεξάγεται από μία λωρίδα στο αντίθετο ρεύμα. Από το ατύχημα προκλήθηκαν ζημιές στο διαχωριστικό στηθαίο, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την κυκλοφορία.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες ρυθμίζουν την κυκλοφορία, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για την απομάκρυνση της νταλίκας και την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.

