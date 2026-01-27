Νταλίκα «δίπλωσε» στην Περιφερειακή Θεσσαλονίκης – Χάος στην κυκλοφορία, κλειστό το ρεύμα προς τα δυτικά

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με νταλίκα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, με το ρεύμα προς τα δυτικά να παραμένει κλειστό και την κίνηση να διεξάγεται με δυσκολία.

Νταλίκα «δίπλωσε» στην Περιφερειακή Θεσσαλονίκης – Χάος στην κυκλοφορία, κλειστό το ρεύμα προς τα δυτικά
27 Ιαν. 2026 14:08
Pelop News

Κυκλοφοριακή συμφόρηση προκάλεσε νταλίκα που «δίπλωσε» στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Τρίτης, στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι, όταν το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του και «δίπλωσε» στο οδόστρωμα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Το ρεύμα κυκλοφορίας προς τα δυτικά παραμένει κλειστό, ενώ η κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις διεξάγεται από μία λωρίδα στο αντίθετο ρεύμα. Από το ατύχημα προκλήθηκαν ζημιές στο διαχωριστικό στηθαίο, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την κυκλοφορία.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες ρυθμίζουν την κυκλοφορία, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για την απομάκρυνση της νταλίκας και την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:12 Φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτειας: 2 ενεργά κρούσματα και δεκάδες θετικά τεστ
14:08 Νταλίκα «δίπλωσε» στην Περιφερειακή Θεσσαλονίκης – Χάος στην κυκλοφορία, κλειστό το ρεύμα προς τα δυτικά
14:06 Καρασμάνης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η τεχνική λύση είχε ημερομηνία λήξης – Αν είχαν γίνουν τα σχέδια βόσκησης, δεν θα υπήρχε σκάνδαλο»
14:03 Διαδηλώσεις και πολιτική ένταση στο Sundance: Σταρ του Χόλιγουντ κατά της ICE μετά τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεσότα
14:00 Δρόμος-παγίδα στα Καμίνια: καθιζήσεις, λακκούβες και ανεξέλεγκτη ταχύτητα στην παλαιά Εθνική Πατρών–Πύργου
13:52 Δίπλα δίπλα τα κηδειόχαρτα: Βουβός πόνος στο τελευταίο αντίο στον 19χρονο Νίκο – Σήμερα η κηδεία της 17χρονης Αγγελικής ΦΩΤΟ
13:45 Εμβολιαστική παρέμβαση για παιδιά Ρομά στα Τσιχλεΐκα: Πρωτοβουλία του Δήμου Ήλιδας για την υγεία και την ένταξη
13:42 Η Κωνσταντοπούλου προαναγγέλλει πρωτοβουλίες για επιτάχυνση πολιτικών εξελίξεων: «Η αντιπολίτευση πρέπει να δράσει»
13:38 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ο «Μώμος ο Πατρεύς» επιστρέφει στο Πάνθεον με σατιρικό διήμερο από 11 θεατρικές ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα
13:34 Μεθυσμένος στρατιωτικός προκάλεσε επεισόδιο σε έλεγχο στη Χίο – Φθορές σε περιπολικό και συλλήψεις
13:30 Στο Μαξίμου ο Φαρμάκης για την ευλογιά προβάτων – Στόχος μηδενικά κρούσματα έως το καλοκαίρι, τι συζητήθηκε
13:20 «ΘέατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» στην Πλατεία Γεωργίου: Σάτιρα, μουσική και θεατρικά δρώμενα στο κέντρο της Πάτρας
13:06 Μεταξοχώρι Λάρισας: Το ωραιότερο χωριό του Κισσάβου
13:05 «Αχαιών Αγάπης Γεύμα»: Μήνυμα ζωής και προσφοράς από την «Καλλιπάτειρα» στην Πάτρα ΦΩΤΟ
13:00 Πάτρα: «Υπάρχει μέλλον για εμάς στην Ελλάδα;» – Αγωνιώδη ερωτήματα νέων στον Γιάνη Βαρουφάκη
12:58 Νέο σενάριο για την τραγωδία στη Βιολάντα: Διαρροή προπανίου πριν από την έκρηξη
12:54 Να σωθεί και να βρουν λύση στην Παναχαϊκή
12:53 Σταθερό μισθό και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων ανακοίνωσε η Βιολάντα μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα
12:51 Χωρίς φιλάθλους το Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος!
12:49 Τα Ψηλά Αλώνια έγιναν αρένα παιχνιδιού: Kαρναβαλικές δοκιμασίες με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ