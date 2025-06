Ντόναλντ Τραμπ για Ισραήλ και Ιράν: «Δεν ξέρουν τι στο διάολο κάνουν»

Αυστηρό μήνυμα τόσο προς το Ισραήλ όσο και προς το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά την παραβίαση της εκεχειρίας που είχαν συμφωνήσει οι δύο χώρες, καταγγέλλοντας ανοιχτά και τις δύο πλευρές για ανευθυνότητα και κλιμάκωση.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους λίγο πριν την αναχώρησή του από την Ουάσινγκτον με προορισμό τη Χάγη της Ολλανδίας, όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του για τα γεγονότα. «Δεν ξέρουν τι στο διάολο κάνουν», είπε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας τη συμπεριφορά τόσο της Τεχεράνης όσο και του Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τις πρώτες αναφορές για ισραηλινά αντίποινα στην πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το Ισραήλ σχεδίαζε ένα «συμβολικό» πλήγμα σε ραντάρ της Τεχεράνης, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε δημόσια το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα κάθε επιθετική ενέργεια:

«Ισραήλ, μην ρίξετε αυτές τις βόμβες. Αν το κάνετε, θα είναι σοβαρή παραβίαση. Γυρίστε τους πιλότους σας πίσω, τώρα!», έγραψε, επιχειρώντας να αποτρέψει την κλιμάκωση.

NOW – Trump says Israel and Iran “don’t know what the f*ck they’re doing.”pic.twitter.com/zzlRP8c7HC

— Disclose.tv (@disclosetv) June 24, 2025