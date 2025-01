Ντόναλντ Τραμπ: Οι χοροί και τα πάρτι με την Μελάνια και την οικογένειά του ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Η ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα (ώρα Ελλάδος), στην Ουάσινγκτον.

Τα τελευταία 24ωρα, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και η οικογένειά του, προετοιμάζονται για την μεγάλη βραδιά του Ρεπουμπλικάνου ενώ την ίδια στιγμή, οι φιέστες, οι χοροί και τα τραγούδια δεν έχουν σταματημό.

Η αρχή της μεγάλης γιορτής έγινε το Σάββατο (18.01.2025), στο Γκολφ Κλαμπ του Ρεπουμπλικάνου, στην Βιρτζίνια.

Εκεί, παρέα με την Μελάνια, τον Έρικ Τραμπ, τον Ντόναλντ Τραμπ Jr, την Ιβάνκα και τα εγγόνια του, απόλαυσε ένα πάρτι γεμάτο πυροτεχνήματα.

Από αυτό το βράδυ δεν θα μπορούσε να λείπει και ο viral χορός του Ρεπουμπλικάνου, στον οποίο κουνά εναλλάξ και ρυθμικά τα χέρια του.

Μετά το πάρτι στη Βιρτζίνια, ακολούθησε η συγκέντρωση «MAGA Victory» που έγινε στην Capital One Arena στην Ουάσινγκτον, την παραμονή της ορκωμοσίας του.

Το στάδιο που γέμισε από κόσμο, πέρα από το ότι άκουσε την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, απόλαυσε και πάλι τις χορευτικές φιγούρες του Ρεπουμπλικάνου υπό τους ήχους του αγαπημένου του τραγουδιού, το «YMCA».

Ενώ οι Village People τραγουδούσαν από την σκηνή της αρένας, ο Ντόναλντ Τραμπ με παιχνιδιάρικο ύφος χόρεψε το τραγούδι που στιγμάτισε τόσο την νίκη του όσο και την προεκλογική εκστρατεία του.

Trump dança ao som do YMCA com o The Village People no palco do seu Comício da Vitória. 🙋🏻‍♂️ pic.twitter.com/FY60Lyj7GB

— advmoreira (@advmoreira_ue) January 20, 2025