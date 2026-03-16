Ντουμπάι: Στον «αέρα» η πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων με τα κατοικίδιά τους

Αναβολή την τελευταία στιγμή σημειώθηκε στην ειδική επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίοι επρόκειτο να ταξιδέψουν μαζί με τα κατοικίδιά τους πίσω στην Ελλάδα.

Η πτήση, που είχε οργανωθεί στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Κιβωτός», δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, προκαλώντας αναστάτωση στους ανθρώπους που περίμεναν να επιστρέψουν, έχοντας ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες προετοιμασίες για τη μεταφορά των ζώων τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι είχαν λάβει οδηγίες να βρίσκονται από το πρωί στο αεροδρόμιο, ώστε να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και η εξέταση των σχετικών εγγράφων για τα κατοικίδια που θα επιβιβάζονταν στην πτήση.

Όπως ανέφερε ένας από τους ιδιοκτήτες ζώων που συμμετέχουν στην προσπάθεια επιστροφής, υπήρξε ενημέρωση για παρουσία στο αεροδρόμιο στις 11 το πρωί, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των ζώων και των απαραίτητων δικαιολογητικών, ωστόσο η πτήση τελικά ακυρώθηκε.

Οι ίδιες πληροφορίες συνδέουν την αναβολή με προβλήματα που προκλήθηκαν στη λειτουργία του αεροδρομίου, γεγονός που επηρέασε τον προγραμματισμό των πτήσεων. Παρότι στη συνέχεια φέρεται να αποκαταστάθηκε η λειτουργία του, η συγκεκριμένη πτήση δεν εντάχθηκε εκ νέου στο πρόγραμμα.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με περιστατικό involving drone, το οποίο φέρεται να έπληξε δεξαμενή καυσίμων κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, δημιουργώντας πρόσθετη αναστάτωση.

Άλλος ιδιοκτήτης κατοικιδίου ανέφερε ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία από την πρεσβεία, χωρίς όμως να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις για το πότε αναμένεται να επαναπρογραμματιστεί η πτήση.

Η επιχείρηση «Κιβωτός» είχε σχεδιαστεί ώστε να μεταφέρει περίπου 90 Έλληνες πολίτες μαζί με σχεδόν 100 κατοικίδια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Ελλάδα, καθώς πολλοί από αυτούς δεν ήθελαν να φύγουν χωρίς τα ζώα τους και αναζητούσαν τρόπο να επιστρέψουν όλοι μαζί.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημο και σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα πραγματοποιηθεί η πτήση, με τους συμμετέχοντες να παραμένουν σε αναμονή για νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.

