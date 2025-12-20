Ντράπηκε και η ντροπή στο γήπεδο Ζαρουχλεΐκων…
Απίστευτα πράγματα στο γήπεδο Ζαρουχλεΐκων μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα
Δύο μήνες μετά τα θλιβερά επεισόδια στο παιχνίδι Πάτρα 2005 – ΑΕ Αιγίου, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο βρέθηκε για μια ακόμα φορά στο στόχαστρο από «αγνώστους» που νομίζουν πως έχουν το δικαίωμα να χτυπούν όποιον βρίσκουν μπροστά τους σε ένα γήπεδο.
Μετά το τέλος του ντέρμπι της Α’ Κατηγορίας, Ατρόμητος Πατρών – Αχαϊκή (1-0), που κρίθηκε στο 95′ με ένα γκολ του Αντωνόπουλου, 20-30 οπαδοί που κάθονταν πίσω από τον πάγκο των φιλοξενουμένων κατά τη διάρκεια του αγώνα, φορώντας μαύρες κουκούλες, κατευθύνθηκαν προς την κεντρική είσοδο του γηπέδου Ζαρουχλεΐκων, μπήκαν μέσα και εξαπέλυσαν επίθεση σε όποιον έβρισκαν μπροστά τους!
Επικράτησε πανικός, καθώς σε εκείνο το σημείο υπήρχαν φίλαθλοι, μέλη της διοίκησης των γηπεδούχων, γυναίκες, παιδιά, με τους νταήδες να μην βλέπουν μπροστά τους τίποτα από το μένος που τους διακατείχε. Σε χρόνο ρεκόρ, κατέφθασε ισχυρή αστυνομική δύναμη, όμως το κακό ήδη είχε γίνει και από θαύμα οι παρευρισκόμενοι γλύτωσαν τα χειρότερα.
Εκτός από τους παίκτες και τους ανθρώπους του Ατρομήτου, στο σημείο έσπευσαν παίκτες και παράγοντες της Αχαϊκής για να περισώσουν ό,τι μπορούσαν και κυρίως να προστατεύσουν τους ανθρώπους που δέχθηκαν επίθεση χωρίς αιτία.
Είναι χαρακτηριστικό πως ο πρόεδρος του Ατρομήτου, Νεκτάριος Σκόνδρας και ο γενικός αρχηγός της ομάδας, Πολύβιος Καρέλας, αποχώρησαν με λυγμούς από το γήπεδο, ο Αλέκος Μπογιάκης δεν μπορούσε να αρθρώσει κουβέντα από το σοκ, ενώ πολύ προβληματισμένοι ήταν και οι άνθρωποι της Αχαϊκής.
Η αστυνομία πήρε κατάθεση απ’ όσους ήταν παρόντες στο περιστατικό και έχει ξεκινήσει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τη διοίκηση του Ατρομήτου με την εξής ανακοίνωση:
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News