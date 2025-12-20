Ντράπηκε και η ντροπή στο γήπεδο Ζαρουχλεΐκων...

Δύο μήνες μετά τα θλιβερά επεισόδια στο παιχνίδι Πάτρα 2005 – ΑΕ Αιγίου, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο βρέθηκε για μια ακόμα φορά στο στόχαστρο από «αγνώστους» που νομίζουν πως έχουν το δικαίωμα να χτυπούν όποιον βρίσκουν μπροστά τους σε ένα γήπεδο.

Μετά το τέλος του ντέρμπι της Α’ Κατηγορίας, Ατρόμητος Πατρών – Αχαϊκή (1-0), που κρίθηκε στο 95′ με ένα γκολ του Αντωνόπουλου, 20-30 οπαδοί που κάθονταν πίσω από τον πάγκο των φιλοξενουμένων κατά τη διάρκεια του αγώνα, φορώντας μαύρες κουκούλες, κατευθύνθηκαν προς την κεντρική είσοδο του γηπέδου Ζαρουχλεΐκων, μπήκαν μέσα και εξαπέλυσαν επίθεση σε όποιον έβρισκαν μπροστά τους!

Επικράτησε πανικός, καθώς σε εκείνο το σημείο υπήρχαν φίλαθλοι, μέλη της διοίκησης των γηπεδούχων, γυναίκες, παιδιά, με τους νταήδες να μην βλέπουν μπροστά τους τίποτα από το μένος που τους διακατείχε. Σε χρόνο ρεκόρ, κατέφθασε ισχυρή αστυνομική δύναμη, όμως το κακό ήδη είχε γίνει και από θαύμα οι παρευρισκόμενοι γλύτωσαν τα χειρότερα.

Εκτός από τους παίκτες και τους ανθρώπους του Ατρομήτου, στο σημείο έσπευσαν παίκτες και παράγοντες της Αχαϊκής για να περισώσουν ό,τι μπορούσαν και κυρίως να προστατεύσουν τους ανθρώπους που δέχθηκαν επίθεση χωρίς αιτία.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο πρόεδρος του Ατρομήτου, Νεκτάριος Σκόνδρας και ο γενικός αρχηγός της ομάδας, Πολύβιος Καρέλας, αποχώρησαν με λυγμούς από το γήπεδο, ο Αλέκος Μπογιάκης δεν μπορούσε να αρθρώσει κουβέντα από το σοκ, ενώ πολύ προβληματισμένοι ήταν και οι άνθρωποι της Αχαϊκής.

Η αστυνομία πήρε κατάθεση απ’ όσους ήταν παρόντες στο περιστατικό και έχει ξεκινήσει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τη διοίκηση του Ατρομήτου με την εξής ανακοίνωση:

Ο Ατρόμητος Πατρών εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την Ελληνική Αστυνομία, την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, την Άμεση Δράση και την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. για την άμεση και καθοριστική παρέμβασή τους στα πρωτοφανή επεισόδια βίας που σημειώθηκαν με τη λήξη του αγώνα Ατρόμητος Πατρών – Αχαϊκή, ο οποίος κρίθηκε με γκολ στο 95ο λεπτό.

Δίνουμε συγχαρητήρια στη διαιτητή κ. Αντωνίου, στους επόπτες, στον τέταρτο διαιτητή, καθώς και στον παρατηρητή του αγώνα, οι οποίοι μέσα σε ένα περιβάλλον ακραίας έντασης και απαράδεκτων συνθηκών κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον αγώνα, παρά τα όσα απίστευτα περιστατικά βίας εκτυλίχθηκαν.

Είναι ξεκάθαρο πως χωρίς την έγκαιρη και αποφασιστική αστυνομική παρουσία, στο γήπεδό μας – όπου βρίσκονταν γυναικόπαιδα – τα γεγονότα θα είχαν οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς και ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Αχαϊκής κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσει το μένος του πλήθους, γεγονός που αποδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Τέλος, ο Ατρόμητος Πατρών συγχαίρει τους φιλάθλους του για την υποδειγματική τους στάση και την ψυχραιμία που επέδειξαν, σε αντίθεση με όσα θλιβερά φαινόμενα στιγμάτισαν τον αγώνα.

