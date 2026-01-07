«Ντυμένη» μόνο με χρυσό... η Σίντνεϊ Σουίνι ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ

Στο εξώφυλλο του W magazine φορώντας κυριολεκτικά μόνο χρυσό ποζάρει η Σίντνεϊ Σουίνι. Η 28χρονη ηθοποιός εμφανίζεται στο τεύχος «Best Performances» βαμμένη εξ ολοκλήρου με μεταλλικό body paint, έχοντας ως μοναδικό αξεσουάρ ένα κολιέ υψηλής κοσμηματοποιίας Chopard Haute Joaillerie.

Όπως αναφέρει το Page Six, οι εικόνες παραπέμπουν αναπόφευκτα στη διαβόητη φωτογράφιση της Κιμ Καρντάσιαν με ασημένιο body paint για το ίδιο περιοδικό, τον Νοέμβριο του 2010. Εκείνο το editorial είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, τόσο λόγω της σχεδόν πλήρους γύμνιας όσο και επειδή η ίδια η Καρντάσιαν είχε δηλώσει αργότερα ότι το περιοδικό την είχε «εκμεταλλευτεί». Η εμπειρία εκείνη, που οδήγησε και σε συναισθηματική κατάρρευση καταγεγραμμένη στο ριάλιτι «Kourtney and Kim Take New York», έρχεται σε ξεκάθαρη αντίθεση με τη στάση της Σίντνεϊ Σουίνι, η οποία δείχνει να αγκαλιάζει τη φωτογράφιση και τη λάμψη της.

Η πρωταγωνίστρια του «The Housemaid» φωτογραφίζεται με απαλό φωτισμό, τα χέρια τοποθετημένα στρατηγικά μπροστά στο στήθος της και τα μαλλιά της χτενισμένα σε κοντό, κυματιστό καρέ. Η ίδια εξήρε δημόσια τον φωτογράφο Τάιρον Λεμπόν, γράφοντας στο Instagram ότι είναι φοβερός.

Στο συγκεκριμένο τεύχος του W magazine φωτογραφήθηκαν συνολικά 16 αστέρες, ανάμεσά τους ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο A$AP Rocky και η Έμα Στόουν, με τη Σουίνι να ξεχωρίζει ως η λιγότερο ντυμένη από όλους. Στη συνέντευξή της μιλά για πιο προσωπικές στιγμές, όπως το πάρτι γενεθλίων της με θέμα «Syd’s Planet», αλλά και για το φόρεμα με τα αστέρια που φόρεσε στη γιορτή, το ίδιο που είχε φορέσει η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο εξώφυλλο του άλμπουμ «Circus» το 2008. «Πήγαμε κυριολεκτικά εκτός αυτού του κόσμου. Οι φίλοι μου μπήκαν πολύ στο θέμα», λέει.

Θυμάται επίσης τις επιλογές της στο γυμνάσιο, όταν φορούσε Converse με πλατφόρμα. «Μου άρεσαν τα sneakers, αλλά ένιωθα πολύ κοντή», εξηγεί. «Ήταν μια ενδιαφέρουσα επιλογή. Συγγνώμη, Converse, αλλά δεν ήταν καλή ιδέα».

Η αναγνώριση από το «Best Performances» έρχεται σε μια περίεργη στιγμή για την καριέρα της. Παρότι οι κριτικοί επαίνεσαν τη σωματική της μεταμόρφωση στη βιογραφική ταινία πυγμαχίας «Christy», το όνομά της απουσίασε από τη shortlist των Χρυσών Σφαιρών 2026. Την ίδια στιγμή, το «The Housemaid» εξελίσσεται σε εμπορική επιτυχία, με τη συνέχεια της ταινίας να έχει ήδη δρομολογηθεί.

