Nvidia: Η πρώτη εταιρεία που ξεπέρασε σε αξία τα 4 τρισ. δολάρια

Το ορόσημο των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία «έπιασε» η Nvidia, αποτελώντας έτσι την πρώτη εταιρεία διεθνώς που φτάνει τα επίπεδα αυτά.

Η Nvidia είναι πλέον η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο, ξεπερνώντας τη Microsoft και την Apple, οι οποίες είχαν αγγίξει πρώτες το ορόσημο των 3 τρισ. δολαρίων. Πάντως, η Microsoft που επίσης «φλερτάρει» με το όριο των 4 τρισ. δολαρίων είναι κι ένας από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους πελάτες της Nvidia.

JUST IN: Nvidia $NVDA just became the FIRST COMPANY EVER to be worth $4 Trillion pic.twitter.com/ytwfT1b91e

— Crypto | Stocks | Freedom (@Wealthmanagerrr) July 9, 2025