Νύχτα τρόμου στη Μέση Ανατολή, νέο κύμα επιθέσεων του Ισραήλ, έτοιμη για αντίποινα η Τεχεράνη ΒΙΝΤΕΟ

Ακόμη ένα βράδυ, η Μέση Ανατολή «φλέγεται». Το Ιράν ενεργοποίησε τα συστήματα αεράμυνας στην Τεχεράνη και γύρω από το στρατηγικής σημασίας λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες πόλεις όπως την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν, καθώς αναμένονται νέες επιθέσεις από το Ισραήλ.

Αυτό ανέφεραν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, καθώς εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε λίγο νωρίτερα ότι “αυτή την ώρα, πλήττουμε το Ιράν”.

«Η αεράμυνα στο Μπαντάρ Αμπάς ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση μικρο-drones», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, χωρίς να δώσει άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες.

«Την τελευταία ώρα, 10 εχθρικά ισραηλινά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν σε διάφορες περιοχές» της χώρας, μετέδωσε προηγουμένως η κρατική τηλεόραση.

Επίθεση σε κοίτασμα φυσικού αερίου στο νότιο Ιράν

Νωρίτερα, διακόπηκε η παραγωγή φυσικού αερίου από μέρος του κοιτάσματος South Pars του Ιράν μετά από ισραηλινή επίθεση, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Λόγω πυρκαγιάς σε μία από τις τέσσερις μονάδες της πλατφόρμας Phase 14 του South Pars, η παραγωγή 12 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου από την πλατφόρμα Phase 14 έχει προσωρινά διακοπεί μέχρι να τεθεί ξανά σε λειτουργία αυτό το τμήμα του διυλιστηρίου», ανέφερε το Tasnim.

Additional footage showing a fire burning at the Phase 14 Refinery of the South Pars Gas Field, the largest natural gas field in the world, within the Bushehr Province of Southern Iran, following a strike earlier by Israel. pic.twitter.com/EGZxx0i8Ye

