Νύχτα βίας στην Εύβοια: Άγρια συμπλοκή με μαχαίρια στη Νέα Αρτάκη

Περίπου 15 άτομα ενεπλάκησαν σε αιματηρή διαμάχη

08 Ιαν. 2026 7:57
Pelop News

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές της Εύβοιας λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου 2026, όταν ξέσπασε άγρια συμπλοκή στην περιοχή της Νέας Αρτάκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τοπικά μέσα (eviathema.gr) και επιβεβαιωμένες από πολλαπλές πηγές, περίπου 15 άτομα ενεπλάκησαν σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία πολύ γρήγορα κλιμακώθηκε σε σωματική σύγκρουση και χρήση αιχμηρών αντικειμένων, κυρίως μαχαιριών. Το περιστατικό μετέτρεψε το σημείο σε πεδίο μάχης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέσχε τις πρώτες βοήθειες και διέκομισε τα θύματα σε νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη. Η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη επίσημα.

Οι δράστες τράπησαν σε φυγή αμέσως μετά το επεισόδιο, προτού φτάσουν οι πρώτες αστυνομικές δυνάμεις. Ισχυρές αστυνομικές ομάδες κατέφθασαν στην περιοχή, απέκλεισαν το σημείο και ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες στους γύρω δρόμους, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων. Η επιχείρηση ανθρωποκυνηγητού συνεχίζεται.

Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία Χαλκίδας, με σκοπό να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της διαμάχης και η ταυτότητα όλων των συμμετεχόντων. Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής συλλήψεις.

