Νυχτερινή καταδίωξη τρόμου στην Ηλεία: 16χρονος οδηγούσε ανεξέλεγκτα για πάνω από μία ώρα – Εμβόλισε περιπολικά

Σε σκηνικό ακραίας επικινδυνότητας εξελίχθηκε η νύχτα της περασμένης Πέμπτης στην Ηλεία, όταν ένας ανήλικος, μόλις 16 ετών, επιχείρησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, οδηγώντας ανεξέλεγκτα για περισσότερο από μία ώρα και θέτοντας σε κίνδυνο πολίτες και αστυνομικούς.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 22:00, στην περιοχή της οδού Αλφειού στον Πύργος, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν σήμα για έλεγχο σε Ι.Χ. αυτοκίνητο. Ο οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα και κατευθύνθηκε προς την έξοδο της πόλης, σημαίνοντας συναγερμό στις αστυνομικές αρχές.

Ακολούθησε καταδίωξη που διήρκεσε πάνω από μία ώρα, με το όχημα να κινείται με υψηλές ταχύτητες και επικίνδυνους ελιγμούς, διασχίζοντας διαδοχικά τον Πύργο, το Επιτάλιο, την περιοχή της πρώην λίμνης Αγουλινίτσας, το Ανεμοχώρι, τα Κρέστενα, τα Μακρίσια, το φράγμα Φλόκα, το Πελόπιο, πριν επιστρέψει εκ νέου προς Πύργο και Βαρβάσαινα.

Σε αρκετά σημεία το όχημα πέρασε περισσότερες από μία φορές, αλλάζοντας κατεύθυνση και επιχειρώντας απεγνωσμένα να ξεφύγει, ενώ κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη δράση του λίγο μετά τις 23:30, με το αυτοκίνητο να κινείται ανεξέλεγκτα μέσα από κατοικημένες περιοχές, παραβιάζοντας κάθε κανόνα οδικής ασφάλειας.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν ο 16χρονος, στην προσπάθειά του να διαφύγει, εμβόλισε περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ., αδιαφορώντας πλήρως για τις συνέπειες. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση ηχητικών και φωνητικών σημάτων, έστησαν μπλόκα και ζήτησαν ενισχύσεις από άλλες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, καθώς η καταδίωξη εξελισσόταν σε σοβαρή απειλή.

Το περιστατικό έληξε κοντά σε καταυλισμό Ρομά στην οδό Αλφειού, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον ανήλικο οδηγό. Από την προανάκριση προέκυψε ότι το αυτοκίνητο ανήκε στη μητέρα του, η οποία εκείνη την ώρα βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου, δηλώνοντας ότι ο γιος της είχε πάρει το όχημα χωρίς τη γνώση της.

Ο 16χρονος συνελήφθη, όπως και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ωστόσο, με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι. Την υπόθεση χειρίζεται το Τμήμα Τροχαίας, το οποίο αναμένεται να βεβαιώσει σειρά σοβαρών τροχονομικών παραβάσεων.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους να κάνουν λόγο για «θαύμα» που δεν υπήρξαν τραυματισμοί και να επισημαίνουν ότι η πολύωρη αυτή καταδίωξη θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε τραγωδία.

