Νυμφαίο: Προορισμός με ιστορία και φύση

Η σημερινή μας επιλογή είναι ιδανικός προορισμός όχι μόνο για χειμώνα, αλλά και για το καλοκαίρι. Ο λόγος για το Νυμφαίο το οποίο είναι το αγαπητό ορεινό χωριό της Φλώρινας στα 1.350 μέτρα υψόμετρο που, αν και συνυφασμένο με τον άγριο βορειοελλαδίτικο χειμώνα, είναι και μια φανταστική καλοκαιρινή απόδραση που προσφέρει ανεπανάληπτες εμπειρίες στην καταπράσινη άγρια φύση.

Οντας προστατευόμενος οικισμός της UNESCO στο Τop 10 των ομορφότερων χωριών της Ευρώπης, το ορεινό χωριό της Δυτικής Μακεδονίας με τα γραφικά καλντερίμια, την επιβλητική Νίκειο Σχολή και το μισογκρεμισμένο στρατηγείο του Παύλου Μελά θεωρείται επάξια ένας από τους πιο must-go χειμερινούς προορισμούς που ξεχωρίζει χάρη στην παραδοσιακή μακεδονίτικη φιλοξενία του και στη βαριά πέτρινη αισθητική που θυμίζει Ηπειρο και βαρυχειμωνιά.

Πρώτο σήμα κατατεθέν στο αρχοντικό βλαχοχώρι η μεγάλη Νίκειος Σχολή, σημαντικό σχολείο της περιοχής και δωρεά του μεγάλου καπνεμπόρου Ζαν Νίκου το 1928, ενώ εξίσου σημαντικό είναι και το πλήρως ανακαινισμένο Σπίτι των Χρυσικών της Νέβεσκας που λειτουργεί σαν Μουσείο Αργυροχρυσοχοΐας, Λαογραφίας και Ιστορίας.

Ωστόσο, για τους μυημένους στην ηρεμία της άγριας φύσης, το Νυμφαίο δεν είναι παρά μια συμφέρουσα και πολλά υποσχόμενη εναλλακτική μακριά από την πολυκοσμία της παραλίας. Εδώ, θα απολαύσετε την αξία της άγριας φύσης και θα γίνετε ένα με αυτήν. Μην ξεχνάτε ότι στο Νυμφαίο έχει την έδρα του το Καταφύγιο Αρκούδας του Αρκτούρου, έναν προορισμό με πραγματικό ενδιαφέρον για τον επισκέπτη.

Αν πάλι έχετε όρεξη για εξερεύνηση, δεν έχετε παρά να επισκεφθείτε την κοντινή Αγραπιδιά, μόλις σε απόσταση δέκα λεπτών από το Νυμφαίο, και να δείτε το μικρότερο σε μέγεθος, αλλά εξίσου εντυπωσιακό καταφύγιο λύκου και λίγκας. Εννοείται ότι αν έχετε την τύχη με το μέρος σας, θα μπορέσετε να δείτε στιγμιαία τους σχεδόν εξαφανισμένους στην Ελλάδα λίγκες.

Βέβαια, εξίσου συναρπαστική είναι και η βόλτα με άλογα μέσα στο δάσος όπου υπό το φως του καλοκαιρινού ηλιοβασιλέματος, θα έχετε τη δυνατότητα να τεστάρετε τις αντοχές σας στην ιππασία και να πάρετε μία ευχάριστη γεύση του προβιομηχανικού τρόπου ζωής.

