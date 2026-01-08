Ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αιγιάλειας στον Peloponnisos FM 103,9 – Οι νέες μεγάλες συμμετοχές

Ολα είναι έτοιμα για τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιαλείας, το μεγάλο αθλητικό γεγονός της χρονιάς στο δρομικό κίνημα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στο Αίγιο. Διοργανωτής είναι ο Αθηνόδωρος Αιγίου, με τον πρόεδρο του συλλόγου Νεκτάριο Αργυριάδη να μιλάει για τη διοργάνωση σήμερα το πρωί στον Peloponnisos FM 103,9 και στην εκπομπή «Μαζί στον αέρα… καλημέρα».

Οπως αποκάλυψε,ο 14ος Ημιμαραθώνιος έχει κάνει ήδη ρεκόρ συμμετοχών σε αγωνιστικό επίπεδο: «Φέτος σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών με πάνω από 300 περισσότερους αθλητές από πέρυσι. Στην εκκίνηση θα βρεθούν μεγάλοι Πανελληνιονίκες, εκ των οποίων αρκετοί χρησιμοποιούν τον αγώνα ως προετοιμασία για τα Πανελλήνια πρωταθλήματα». Ο πρόεδρος του Αθηνόδωρου αναφέρθηκε και στις οργανωτικές προκλήσεις, όπως τον αυστηρό προγραμματισμό και την ηλεκτρονική χρονομέτρηση, τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας υπηρεσιών και τον συντονισμό εθελοντών και φορέων για την κοπή της βασιλόπιτας που θα προηγηθεί στις 17 Ιανουαρίου στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου και τις παράλληλες εκδηλώσεις, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι: «Η διοργάνωση μοιάζει με καλοκουρδισμένο ρολόι: Ο Δήμος Αιγιάλειας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θέτουν το πλαίσιο, οι χορηγοί δίνουν την ενέργεια και οι εθελοντές αποτελούν τα γρανάζια».

Οπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Νεκτάριος Αργυριάδης: «Το Αίγιο γίνεται η καρδιά του ελληνικού δρομικού κινήματος».

Σε ό,τι αφορά τις τελευταίες ανακοινώσεις συμμετοχών, στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας θα δώσουν «παρών» η Μαρίνα Κωνσταντίνου του ΓΣ Αμαρουσίου, ο Γιώργος Καλαπόδης της ομάδας «Τα Ηραία», ο Ανδρέας Γεωργίου του Αθηνόδωρου, ο Λάμπρος Μαλτέζος του Τρίτωνα Χαλκίδας, ο Αλέξανδρος Σουκουλης του ΓΣ Καλλιθέας, ο Αμαντέους Κλεμεντς της ομάδας της Καλλιθέας, η Μελίσσα Αναστασάκη του ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας, ο Κυριάκος Μπέης του Ολυμπιακού, ο Νικόδημος Νικολακέας της Ολυμπιάδας, η Ντενίζ Δημάκη του ΓΑΣ Ιλισσός, η Δήμητρα Ντάσκα του ΑΟ Τρικάλων, η διεθνής Εμμανουέλα Πλακα της ΑΕΚ και ο διεθνής Χαράλαμπος Λαγός του Παναθηναϊκού.

