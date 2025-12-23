Ο Αγιος Βασίλης στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» για τα παιδιά της ΝΕΠ – Φωτογραφίες

Δεν ξέρουμε αν ο Αγιος Βασίλης είναι… βατραχάνθρωπος, το σίγουρο, όμως, είναι ότι ψηφίζει «δαγκωτό» ΝΕΠ! Και το απέδειξε για μια ακόμη χρονιά με την παρουσία του στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» δίνοντας δώρα και ανταλλάσσοντας ευχές με τους μικρούς αθλητές και αθλήτριες της πατρινής ομάδας.

Τα παιδιά, οι γονείς τους και οι προπονητές της ΝΕΠ πέρασαν πολύ όμορφες και γιορτινές στιγμές παρέα με τον καλοκάγαθο Αγιο, με το μενού να περιλαμβάνει παιχνίδια, εκπλήξεις και εδέσματα για όλους.

Φυσικά η δουλειά στην πισίνα θα συνεχιστεί με αμείωτους ρυθμούς, με τη ΝΕΠ να αποδεικνύει ότι εκτός από σύλλογος επιτυχιών, αποτελεί και μια μεγάλη και αγαπημένη «οικογένεια». Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!