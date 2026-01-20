Ο Αίολος Αγυιάς ηττήθηκε από τον Κεραυνό Αιγίου

Ο Αίολος Αγυιάς ηττήθηκε στις λεπτομέρειες στην έδρα του από τον Κεραυνό Αιγίου με σκορ 75-73 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής (τελευταίας του α΄ γύρου) του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η.

«Προσπαθήσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα πού έχει άλλους στόχους από εμάς και τα καταφέραμε έως το τέλος», δήλωσε ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς και πρόσθεσε τα εξής: «Συγχαρητήρια στα παιδιά. Εμείς μπαίνουμε να παλέψουμε για τη νίκη σε όλα τα παιχνίδια. Το ίδιο θα κάνουμε και στη συνέχεια…».

Διαιτητές: Κανελλόπουλος-Παπαδόπουλος-Φλογεράς. Τα 10λεπτα: 13-19, 35-44 (ημ.), 57-64, 73-75.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής 10, Σπύρου 2, Νάτσκος 2, Λαγογιάννης 15, Στόλλας 8, Πίκιος 18 (2), Παπανδρεόπουλος 16, Τσούνας 2, Ιωαννίδης, Παπαδημητρίου.

ΚΕΡΑΥΝΟΣ (Καραγιάννης): Μακρής 5 (1), Λιόλιος 7, Καλογιάννης 13 (2), Παπαδόπουλος 15, Τσινούκας, Μπουντουράσας 2, Μπούρας 12, Φραγκοπαναγιώτης 13 (1), Κοροβέσης, Φιλίππου 8 (1).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



