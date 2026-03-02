Ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος της Aldemar ανοίγει τα χαρτιά του για το αεροδρόμιο: «Μας ενδιαφέρει ο Αραξος»

Ενας από τους ανθρώπους που έχει βοηθήσει ποικιλοτρόπως, ώστε η Δυτική Ελλάδα να κερδίσει τα τελευταίο διάστημα μερίδιο από την αυξανομένη «πίτα» του ελληνικού τουρισμού, είναι ο διευθύνων σύμβουλος του ξενοδοχειακού ομίλου Aldemar, Αλέξανδρος Αγγελόπουλος.

Ο λόγος δεν έχει να κάνει μόνο με το ξενοδοχείο που διαθέτει στην Ηλεία, αλλά και με τις συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλει ώστε να έρθουν νέες αεροπορικές εταιρείες στο αεροδρόμιο Αράξου.

Η «Πελοπόννησος» μίλησε με τον CEO του ομίλου Aldemar, ο οποίος αποκάλυψε ότι, υπό προϋποθέσεις, η εταιρεία του ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση του αεροδρομίου του Αράξου και εξήγησε την σημασία του νέου οδικού άξονα Πάτρα – Πύργος.

-Σε λίγους μήνες θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου Αράξου. Σενάρια θέλουν την εταιρεία σας να εκφράζει ενδιαφέρον. Ισχύει;

Η προκήρυξη θα πρέπει να εξασφαλίζει ίση μεταχείριση όλων των αεροδρομίων, αλλά και ουσιαστική στήριξη του μεγαλύτερου παράκτιου τμήματος της χώρας, το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί στο βαθμό που μπορεί, εξαιτίας της έλλειψης διεθνούς αερολιμένα. Ενδεικτικό είναι ότι οι πλουσιότερες περιοχές της χώρας είναι εκείνες που έχουν διεθνές αεροδρόμιο και ικανή τουριστική ροή. Μοναδικό πλεονέκτημα της καθυστερημένης διαγωνιστικής διαδικασίας είναι ότι σήμερα μπορεί να επιτευχθεί ανάπτυξη, χωρίς να «βιαστεί» ο χαρακτήρας και το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής. Και αυτό, γιατί η περιοχή διατηρεί τα γνήσια χαρακτηριστικά της, αφού δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς.

Ξέρετε ότι τα τελευταία -αρκετά είναι η αλήθεια- χρόνια, συντηρούμε προσπαθούμε για τη διεθνοποίηση του Αράξου και ενισχύουμε οικονομικά το πτητικό του πρόγραμμα με πολύ μεγάλα ποσά. Αυτό δεν είναι ούτε βιώσιμο, αλλά ούτε και σωστό.

Εφόσον εκφραστεί ενδιαφέρον που σέβεται τον τόπο, την αναπτυξιακή του προοπτική, αλλά και τις σύγχρονες προκλήσεις, θα εξέταζα τη συμμετοχή μας σε σχήμα που θα δώσει στον Ααξο την πορεία που του αξίζει.

-Θεωρείτε είναι προς όφελος της περιοχής να παραχωρηθεί το αεροδρόμιο του Αράξου μόνο του σε ιδιώτη ή «πακέτο» μαζί με άλλα;

Το πακέτο των 22 περιφερειακών αεροδρομίων είναι μια πρόκληση, αφού σε αυτό περιλαμβάνονται κυρίως ζημιογόνα, χωρίς προοπτική ή ενδιαφέρον αεροδρόμια, αλλά που είναι εν τούτοις σημαντικά για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των αναγκών μικρών νησιών και περιοχών. Ωστόσο, δεν μπορούν να εξισωθούν απόλυτα αυτά τα 22 αεροδρόμια μεταξύ τους. Ο Αραξος πρέπει να ενταχθεί σε μικρότερο πακέτο αεροδρομίων με ικανό πτητικό έργο και προοπτική αύξησης της κίνησης ή να βγει σε διαγωνισμό μόνος του, κατά το παράδειγμα της Καλαμάτας. Αλλωστε, είναι το μεγαλύτερο από τα εναπομείναντα σε διεθνείς αυξήσεις και εξυπηρετεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας και την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, την Πάτρα.

Δεδομένων των δυνατοτήτων και της προοπτικής του Αράξου, που σε ορισμένα σημεία υπερβαίνουν εκείνες της Καλαμάτας, θα ήταν σκόπιμο να τύχει αντίστοιχης και ανάλογης υποστήριξης. Πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να μη σκεφτόμαστε το αεροδρόμιο μονόπλευρα, αλλά την αξία του για την περιοχή.

-Πού οφείλεται το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα κρατικά αεροδρόμια τα τελευταία χρόνια με την προσέλκυση νέων εταιρειών που τα έχουν εντάξει στο πτητικό τους πρόγραμμα;

Καταρχάς είναι κοινοτική «οδηγία» να προχωρήσει σε εκποίηση δημόσιας περιουσίας η Ελλάδα, κρατώντας τον έλεγχο του εναέριου χώρου της και ως εκ τούτου είναι αναμενόμενη από πλευράς κυβέρνησης η εξέταση ενδιαφέροντος για τα εναπομείναντα αεροδρόμια. Κατά τα λοιπά, το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα κρατικά ελληνικά αεροδρόμια οφείλεται και στη σημαντική αύξηση της τουριστικής και επιβατικής κίνησης, καθώς η Ελλάδα αποτελεί σταθερά (με ανοδική τάση κάθε χρόνο) δημοφιλή και παγιωμένο προορισμό για επισκέπτες από την Ευρώπη και άλλες αγορές. Παράλληλα, έχει αρχίσει να επιτυγχάνεται σε κάποιο βαθμό η επέκταση της τουριστικής περιόδου και πέρα από το καλοκαίρι, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερη και πιο σταθερή ζήτηση για πτήσεις όλο τον χρόνο. Επιπλέον, η ανάπτυξη νέων δρομολογίων προς μικρότερους και εναλλακτικούς προορισμούς, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών στα βασικά αεροδρόμια, καθιστά πιο ελκυστική τη δραστηριοποίηση νέων αεροπορικών εταιρειών, οι οποίες βλέπουν σημαντικές προοπτικές κερδοφορίας στην ελληνική αγορά.

-Η παράδοση ενός ασφαλούς οδικού άξονα, που συνδέει πλέον τη Δυτική Ελλάδα με την Αθήνα, σε τι βαθμό θα παίξει ρόλο για την προσέλκυση νέων τουριστών;

Σίγουρα θα λειτουργήσει θετικά. Αρχικά, μειώνει τον χρόνο μετακίνησης, κάνοντας τη Δυτική Ελλάδα πιο εύκολα προσβάσιμη για Ελληνες και ξένους επισκέπτες που φτάνουν στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Η εύκολη και ασφαλής πρόσβαση αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής προορισμού. Επίσης, διευκολύνεται η διασύνδεση της περιοχής με άλλους δημοφιλείς προορισμούς, δημιουργώντας πιο ελκυστικές τουριστικές διαδρομές.

Τα έργα υποδομών -που ακολουθούν τις ανωδομές- είναι απαραίτητη προϋπόθεση οικονομικής ευημερίας και ασφάλειας. Αναβαθμίζεται λοιπόν η συνολική εικόνα της περιοχής, κάτι που λειτουργεί θετικά τόσο για την προσέλκυση τουριστών όσο και για επενδύσεις στον τουριστικό τομέα.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ: ΔΥΟ ΝΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

-Ο όμιλός σας προχωρά σε επένδυση νέας μονάδας στην Ηλεία. Υπάρχουν άλλα πλάνα για την περιοχή;

Με την αποχώρηση από την Κρήτη, δήλωσα ότι το κέντρο βάρους είναι η Ηλεία. Εχουμε αδειοδοτήσει δύο νέα ξενοδοχεία και προχωράμε σε μελέτη ενός μεγάλου Residential project με σύγχρονα χαρακτηριστικά. Παρακολουθούμε συστηματικά τις τάσεις και κάνουμε προσπάθεια να φύγουμε από τα παραδοσιακά μοντέλα φιλοξενίας και να πάμε σε ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο, που να ενσωματώνει ποιότητα ζωής, ποιότητα διατροφής, ολοκληρωμένη εμπειρία και σεβασμό στο περιβάλλον και στην κοινωνία.

-Σε λίγο καιρό ξεκινά η θερινή σεζόν του 2026. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας;

Η κεντρική Ευρώπη δεν έχει πια την οικονομική άνεση των προηγούμενων χρόνων. Θέλει προσοχή, λοιπόν! Βιώνουμε το εξής παράδοξο από οικονομικής πλευράς. Ολα ακριβαίνουν για επιχειρήσεις και ιδιώτες και το οικογενειακό πορτοφόλι καλείται, πέρα από τις τρέχουσες ανάγκες, να σηκώσει και το βάρος των διακοπών. Οπότε, λιγότερα λεφτά στο πορτοφόλι, ακριβότερα ξενοδοχεία και μεταφορές… δύσκολη άσκηση για κάποιους. Πιστεύω ότι μετά τη λήξη της περιόδου των προκρατήσεων θα φανεί κατά πόσο θα κινηθούμε καλά ή όχι. Προσωπικά πιστεύω ότι θα έχουμε πτώση κίνησης σε κάποιες παραδοσιακές αγορές.

-Τους τελευταίες μήνες στην Πάτρα, αλλά και στην Αχαΐα, υπάρχει έντονη ξενοδοχειακή δραστηριότητα, με αγορές και ανακαινίσεις νέων μονάδων. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό και με ποια προοπτική;

Είναι σχεδόν προφανές. Καταρχάς, η βελτίωση των υποδομών (ιδίως με τον νέο οδικό άξονα) αυξάνει την προσβασιμότητα και καθιστά την Πάτρα πιο ελκυστική για επισκέπτες και επενδυτές. Δεύτερον, η περιοχή προσφέρει προοπτική ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού: συνεδριακού, αθλητικού, πολιτιστικού και θρησκευτικού. Αυτές οι μορφές τουρισμού ενισχύουν τη ζήτηση για ποιοτικά καταλύματα όλο τον χρόνο. Επίσης, πολλοί επενδυτές βλέπουν τη δυναμική της περιοχής και ότι βρίσκεται ακόμη σε ένα μεταβατικό στάδιο, με χαμηλότερες αξίες ακινήτων σε σχέση με άλλους ώριμους προορισμούς. Αρα προσφέρει μεγαλύτερα περιθώρια υπεραξίας και απόδοσης σε βάθος χρόνου. Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι ο υγιής ανταγωνισμός φέρνει και εκσυγχρονισμό μονάδων, αλλά και νέες μονάδες.

-Πώς κρίνετε τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας στον Τουρισμό και ειδικότερα στην προσπάθεια που καταβάλλει για την ανάδειξη του Olympian land;

Χαίρομαι που η Περιφέρεια δίνει βάση στον τουρισμό της περιοχής και προσπαθώ να συμβάλω κι εγώ όπου μπορώ για να γίνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σημείο αναφοράς. Τα χαρακτηριστικά της περιοχής μας -2 λιμάνια, 1 αεροδρόμιο, ένας σύγχρονος οδικός άξονας, η Ολυμπία και η Ηλιδα, τα Καλάβρυτα και η Πάτρα και ο πλούσιος Ηλιακός Κάμπος είναι λόγοι σημαντικοί για να ρίξουμε το μεγαλύτερο μας βάρος στον τομέα της φιλοξενίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



