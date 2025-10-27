Ο Αλέξανδρος Ρήγας θυμήθηκε τον Νίκο Σεργιανόπουλο: «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος»

Τη συνεργασία του και τη φιλία του με τον Νίκο Σεργιανόπουλο, που δολοφονήθηκε το 2008 θυμήθηκε ο Αλέξανδρος Ρήγας. Ο ηθοποιός και σεναριογράφος έκανε λόγο για έναν υπέροχο άνθρωπο και έναν σπουδαίο επαγγελματία.

Όπως είπε, έχει μόνο θετικές αναμνήσεις από τα χρόνια που συνεργάστηκαν και συνδέθηκαν ως φίλοι. Άλλωστε, οι δυο τους συνυπήρξαν επαγγελματικά στις σειρές «Δύο Ξένοι» και «Οι Στάβλοι της Εριέτας Ζαϊμη» που για τον Αλέξανδρο Ρήγα αποτέλεσαν σημείο αναφοράς.

«Αυτό που βλέπω παγιωμένο σε μια τηλεοπτική εικόνα ήταν καθαρά μια επαγγελματική συνθήκη, έτσι κι αλλιώς. Μες στην επαγγελματική συνθήκη, κατά κύριο λόγο, δεν μπορούν να χωρέσουν άλλου τύπου επαφές, φιλικές ή οτιδήποτε άλλο», ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», την Κυριακή 26 Οκτωβρίου.

Ο Αλέξανδρος Ρήγας στάθηκε τόσο στον επαγγελματισμό και το υποκριτικό ταλέντο του Νίκου Σεργιανόπουλου, όσο και στον χαρακτήρα του: «Οπότε μένω εγκλωβισμένος και γω, όπως οποιοσδήποτε τηλεθεατής, μέσα σε μια τηλεοπτική εικόνα. Ο Νίκος ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος επαγγελματίας, ένας υπέροχος ηθοποιός και μοιραστήκαμε μια πρώτη και μια δεύτερη σειρά, τους “Στάβλους της Εριέτας Ζαϊμη”, που μέχρι και σήμερα είναι σημείο αναφοράς τουλάχιστον για εκείνα τα χρόνια. Οπότε μόνο θετικά πράγματα μπορώ να έχω στο μυαλό μου».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



