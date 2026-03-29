Ο Αλέξης Τσίπρας δίνει στον Νίκο Χατζηνικολάου την πρώτη συνέντευξη της νέας εποχής
Ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει εφόλης της ύλης στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου την προσεχή Πέμπτη 2 Απριλίου. Θα είναι η πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη εδώ και χρόνια! Από τότε που παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει μιλήσει.
Και όλα δείχνουν πως η εκπομπή θα κάνει ρεκόρ τηλεθέασης!
Ο Αλέξης Τσίπρας θα επικεντρωθεί κυρίως στο μέλλον. Θα απαντήσει ερωτήματα για το νέο του κόμμα, το αν και πότε θα ιδρυθεί, πώς θα ονομάζεται και ποια στελέχη θα το απαρτίζουν.
